Ausblick: Der S&P 500 befinde sich nach der jüngsten Korrektur wieder im Aufwärtstrend. Allerdings sei die Luft für den Index nach der jahrelangen Aufwärtsrally dünn. Im Tageschart seien auf der Unterseite zahlreiche Kurslücken offen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 könne den langfristigen Fibonacci-Fächer nicht nach oben überwinden und drehe unterhalb dieses Fibonacci-Fächers erneut nach unten ab. Komme es dann auch zu einem Kursrückgang unter die Marke von 3.300 Punkten, könnte sich aus einer normalen Abwärtskorrektur schnell ein langfristiger Trendwechsel entwickeln. Die weiteren Anlaufmarken wären dann die zahlreichen offenen Gaps auf der Unterseite. Das tiefste Gap befinde sich bei 2.948 Punkten.



Die Long-Szenarien: Der Index könne weiter ansteigen und den Fibonacci-Fächer bei etwa 3.380 Punkten überwinden. Die erste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 3’400 Punkte. Darüber könnte langfristig der obere Bereich des Trendkanals im Wochenchart bei etwa 3.700 Punkten angelaufen werden. Hier sei der S&P 500 in den vergangenen Jahren immer wieder mit einem Durchbruch gescheitert. (11.02.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 konnte in den vergangenen Handelstagen erneut in den langfristig steigenden Trendkanal zurückkehren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die vorherige Abwärtskorrektur seit dem Verlaufshoch bei 3.337 Punkten vom 22. Januar sei am 31. Januar bei 3.214 Punkten und damit direkt am wichtigen 50er EMA ausgelaufen. Die Verteidigung des 50er EMA durch die Bullen habe bereits auf weitere Stärke im S&P 500 hingedeutet. Der Index habe auch erneut hochgezogen und am Vortag bei 3.352 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht. Ein Blick auf den Wochenchart zeige aber weiterhin, wie dünn die Luft für den S&P 500 trotz des jüngsten Anstiegs sei. Denn nach wie vor blockiere der langfristige Fibonacci-Fächer bei aktuell etwa 3.380 Punkten den Weg nach oben. Dieser Fibonacci-Fächer habe seinen Ursprung im Jahr 1991 und die bisherigen Hoch- und Tiefpunkte der vergangenen fast 30 Jahre gut einfangen können. Ob dem Index hier ein Durchbruch nach oben gelinge?