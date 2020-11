Ausblick: Für den weiteren Verlauf im S&P 500 sei der Fibonacci-Fächer im Wochenchart entscheidend. Solange hier kein nachhaltiger Durchbruch nach oben gelinge, müsse mit einem erneuten Kursrutsch im S&P 500 gerechnet werden.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 sacke am Fibonacci-Fächer nach unten ab und schließe die noch offene Kurslücke bei 3.529 Punkten. Gehe es tiefer, könnte der 50er EMA im Tageschart bei 3.390 Punkten angelaufen werden, der zuvor bereits oft als solide Auffangmarke gedient habe. Darunter würde dann erneut der 200er EMA als Zielmarke dienen. Gelinge den Bären hier ein Durchbruch nach unten, würde sich die Lage langfristig eintrüben.



Die Long-Szenarien: Die Bullen würden einen nachhaltigen Durchbruch über den Fibonacci-Fächer bei 3.600 Punkten schaffen und sich über dieser Marke stabilisieren. Dann wäre der Weg langfristig bis zur nächste runden Marke von 4.000 Punkten frei. (10.11.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 ist mit dem Verlaufstief vom 30. Oktober bei 3.233 Punkten am wichtigen 200er EMA im Tageschart nach oben abgeprallt und befindet sich in einer Aufwärtskorrektur, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese könnte aber mit der Tagesumkehr vom Vortag beendet sein. Ein Blick auf den Wochenchart zeige zudem, dass der S&P 500 am Vortag erneut im Bereich des oberen Fibonacci-Fächers nach unten abgedreht sei, so wie bereits in den Vormonaten. Der S&P 500 sei nach der euphorischen Eröffnung mit einer kräftigen Aufwärtskurslücke und einer schwarzen Tageskerze direkt am Fibonacci-Fächer im Wochenchart aus dem Handel gegangen. Ein Hinweis darauf, dass der Index vor einem erneuten Kursrückgang stehen könnte, der wie bereits in den Vorjahren dann den 50er EMA im Wochenchart bei aktuell 3.190 Punkten als Zielmarke habe.