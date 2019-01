Ausblick: Das Verkaufssignal, welches unter 2.587 Punkten aktiviert worden sei, sei weiterhin aktiv. Die laufende Aufwärtsbewegung könnte sich nur als Rücklauf an das Ausbruchsniveau entpuppen.



Die Long-Szenarien: Unterhalb von 2.587 Punkten sei der Index weiter angeschlagen. Doch durch den dynamischen Anstieg in den letzten Tagen hätten sich die Bullen einen deutlichen Puffer verschafft. Solange der Index über 2.500 Punkten notiere, dürfte noch ein Anstieg bis 2.587 Punkten erfolgen. Auf diesem Kursniveau könnten allerdings größere Gewinnmitnahmen erfolgen. Ein Anstieg auf Tagesschlusskursbasis über 2.590 Punkte würde die Bullen deutlich stärken, sodass ein Anstieg bis 2.650 Punkten durchaus möglich erscheine.



Die Short-Szenarien: Bei rund 2.590 Punkten dürfte den Käufern die Luft ausgehen. Daher könnten spekulative Anleger auf diesem Level auf eine Fortsetzung der Korrekturbewegung setzen. Ein Rücksetzer unter das letzte Zwischentief bei 2.443 Punkten dürfte den Verkaufsdruck beschleunigen. (08.01.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500-Index befindet sich seit dem Rekordhoch im Spätsommer vergangenen Jahres bei 2.940 Punkten in einer hoch volatilen Korrekturbewegung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Rückgang habe sich im Dezember verschärft und zum Jahresende bei 2.346 Punkten einen vorläufigen Tiefpunkt erreicht. Von diesem Tief habe sich der marktbreite S&P 500 in den letzten Handelstagen deutlich erholen können. Nach einem Zwischenhoch bei 2.520 Punkten hätten die Marktteilnehmer in der vergangenen Woche nach einer Gewinnwarnung von Apple den Index noch einmal bis 2.443 Punkte gedrückt. Am letzten Freitag hätten die Käufer eine zweite dynamische Erholungsbewegung starten können. Das bisherige neue Zwischenhoch sei gestern bei 2.566 Punkten erreicht worden. Die aktuelle Erholungsbewegung könnte allerdings nun etwas ins Stocken geraten, denn bei rund 2.590 Punkten treffe der US-Index auf eine markante Widerstandszone.