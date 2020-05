Ausblick: Könne sich der S&P 500 nun über dem wichtigen Widerstandsbereich von 2.930 bis 2.940 Punkten behaupten, würde sich die Lage für den Index langfristig wieder deutlich aufhellen.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne an den starken Kursgewinn vom Vortag anknüpfen und auch am heutigen Dienstag weiter zulegen. Der nächste Anlaufbereich wäre dann die runde Marke von 3.000 Punkten, gefolgt vom Widerstandsbereich zwischen 3.100/3.120 Punkten.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 sei nach dem starken Kursanstieg vom Vortag deutlich überkauft. Es bleibe daher abzuwarten, ob sich der Index über dem 200er EMA halten könne. Pralle der S&P 500 hier doch wieder nach unten ab, dürfte erneut die Unterstützung im Bereich von 2.800/2.790 Punkten angelaufen werden. Erst darunter dürfte sich die Abwärtsdynamik deutlich verstärken und eine neue Abwärtswelle bevorstehen. Die nächste Zielmarke wäre dann das 38,2%-Fibonacci-Retracement bei 2.650 Punkten. Langfristig könnte aber durchaus noch die offene Kurslücke bei 2.300 Punkten angelaufen werden. (19.05.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 bewegt sich seit Anfang April in einer Seitwärtsbewegung, weitgehend in einer Spanne von 2’790 bis 2’930 Punkte und damit genau zwischen dem 50%- und 61,8%-Fibonacci-Retracement, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Vortag habe der S&P 500 mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel starten können. Nachdem der Index am Freitag noch bei 2.863 Punkten aus dem Handel gegangen sei, habe er am Vortag direkt bei 2.913 Punkten eröffnet und dann immer weiter hoch bis 2.968 Punkte gezogen. Dabei habe der S&P 500 auch den wichtigen 200er EMA überwinden können, der sich aktuell im Bereich von 2.940 Punkten bewege.