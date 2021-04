Ausblick: Solange sich der S&P 500 über dem 10er EMA bei 4.151 Punkten halten könne, sei im weiteren Verlauf zunächst mit steigenden Kursen zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 pendle weiter seitwärts, könne in der Folge aber über den Widerstand bei 4.200 Punkten ansteigen und Kurs auf die obere Trendkanalbegrenzung im Tageschart bei 4.270 Punkten nehmen. In diesem Bereich wäre dann mit einer neuen Korrektur zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 sacke weiter ab und durchbreche den 10er EMA im Tageschart nach unten. In der Folge könnte es dann zu einem weiteren Rücklauf bis zur unteren Trendkanalbegrenzung bei etwa 4.060 Punkten kommen. Bei einem Ausbruch aus dem Trendkanal nach unten, wäre mit einem Rücklauf zum 50er EMA im Tageschart bei aktuell 4.003 Punkten zu rechnen. (27.04.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich aktuell direkt an der oberen Begrenzung des langjährigen steigenden Trendkanals im Wochenchart, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dieser Trendkanal habe seinen Ursprung im Jahr 2010, wobei der S&P 500 in den vergangenen zehn Jahren immer wieder an der oberen Begrenzung bzw. leicht über der oberen Begrenzung des Trendkanals nach unten abgedreht sei. Nach dem langen vorherigen Kursanstieg befinde sich der S&P 500 ohnehin in dünner Luft und könnte eine neue Abwärtskorrektur einleiten. Komme es zu einem Abprall an der oberen Trendkanalbegrenzung nach unten, wäre zunächst mit einem Rücklauf bis zum unteren Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei 3.760 Punkten zu rechnen. Im Tageschart könne der S&P 500 bisher nicht über den Widerstand bei 4.200 Punkten nach oben ausbrechen. Am Vortag habe sich zudem eine schwache Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper gebildet.