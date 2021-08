Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zuletzt hatten wir einen Schwerpunkt unserer Analyse auf die abnehmende Marktbreite gelegt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0).



Der zunehmende Grad an Selektivität - aber auch das gleichzeitige Auftreten der hohen Anzahl an neuen 52-Wochen-Hochs und -tiefs - sei dabei kritisch zu sehen. Die saisonalen Rahmenbedingungen - Stichwort: korrekturanfälliges Q3 - würden Investoren derzeit zusätzlich zu denken geben. Der Tageschart des S&P 500® liefere den Bären ein weiteres Argument an die Hand, denn RSI und MACD würden jeweils eine negative Divergenz zeigen. Deshalb wollen sich die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt heute mit möglichen Rückzugslinien der US-Standardwerte auseinandersetzen. Eine erste Unterstützung ergebe sich aus der 38-Tages-Linie (akt. bei 4.384 Punkten) sowie den jüngsten Hoch- und Tiefpunkten bei 4.392/4.373 Punkten. Darunter bilde das Maihoch bei 4.236 Punkten zusammen mit dem Julitief bei 4.233 Punkten die nächste Haltezone. Als einen weiteren wichtigen Aspekt hätten die Analysten die Drawdowns im bisherigen Jahresverlauf 2021 eingezeichnet. Der größte Rückschlag sei mit 5,7% bisher sehr mild ausgefallen. Das Ausbleiben größerer Korrekturen sollten Anleger bei einem Bruch des oben genannten Durchschnitts im Hinterkopf haben. (20.08.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu S&P 500



mehr >