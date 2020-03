Ausblick: Der S&P 500 bleibe trotz der aktuellen starken Aufwärtsbewegung deutlich angeschlagen. Im großen Bild des Fünf-Jahrescharts befinde sich bei 2.665 Punkten der 200er EMA, der als Signalmarke für die weitere Richtung dienen könnte.



Die Short-Szenarien: Der Index reagiere mit dem Anstieg auf den vorherigen starken Kurseinbruch und könne möglicherweise noch bis zum 200er EMA im Fünf-Jahreschart bei 2.665 Punkten hochziehen. Ein Durchbruch gelinge jedoch nicht und die Bären würden spätestens hier wieder das Ruder übernehmen. Es folge eine neue Abwärtsbewegung, die dann dem übergeordneten Abwärtstrend folgend auch das Verlaufstief bei 2.191 Punkten nach unten durchbreche. Das nächste Anlaufziel auf der Unterseite könnte dann der untere Fibonacci-Fächer im Fünf-Jahreschart bei etwa 1.930 Punkten sein.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 dehne seine Aufwärtskorrektur aus und erobere auch den 200er EMA im Fünf-Jahreschart. Dann würde sich die Lage etwas aufhellen und ein weiterer Hochlauf bis zum unteren Bereich des alten steigenden Trendkanals bei 2.820 Punkten möglich werden. Ob ein langfristiger Kursanstieg vor dem Hintergrund der Coronavirus-Krise mit ihren wirtschaftlichen Verwerfungen gelingen könne, bleibe aber abzuwarten. (31.03.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 ist seit dem Verlaufshoch bei 3.392 Punkten am 19. Februar bis auf 2.191 Punkte am 23. März abgestürzt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ein Kurseinbruch von rund 1.200 Punkten in etwa einem Monat. Dahinter stecke eine gewaltige Abwärtsdynamik, die bei der aktuellen Aufwärtsbewegung berücksichtigt werden müsse. In dieser Aufwärtsbewegung habe der Index am Vortag bis über den Widerstand im Bereich von 2.600 Punkten ansteigen und bei 2.626 Punkten aus dem Handel gehen können. Im Tageshoch seien 2.631 Punkte erreicht worden. Bisher sei diese Aufwärtskorrektur von 440 Punkten als Bärenmarktrally einzustufen. Bärenmartkrallys seien für ihre Stärke bekannt und würden oft sehr kräftig ausfallen. Ohne aber einen Trendwechsel einzuleiten.