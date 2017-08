Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag:



Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) notierte gestern Morgen im Bereich der 2.444/2.437, so die Experten von "day-trading-live.de".Der Index habe bis zum Nachmittag zunächst bis in den Bereich der 2.449/50 Punkte steigen können. Dieser Anstieg sei sukzessiv gewesen und es hätten sich kaum Rücksetzer oder Konsolidierungen einstellt. Mit Aufnahme des Handels sei es von diesem Niveau wieder abwärts gegangen, wobei es des Index übergeordnet geschafft habe, sich über der 2.440-Punkte-Marke zu halten.Die Experten von "day-trading-live.de" hatten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der S&P 500 mit dem Überschreiten der 2.447 Punkte weiter bis in den Bereich der 2.449 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, im Bereich der 2.449 Punkte sei die Aufwärtsbewegung, wie erwartet zum Erliegen gekommen. Das Setup habe damit auf der Oberseite sehr gut gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 2.440 Punkte knapp unter die nächste Anlaufmarke der Experten bei 2.438 Punkten gegangen. Damit habe das Setup gestern gut gegriffen.Tageshoch: 2.450,08 (Vortag: 2.454,05) / Tagestief: 2.437,21 (Vortag: 2.438,39) / Range: 12,87 Pkte (Vortag: 15,66 Pkte)Der S&P 500 sei am Freitag, bzw. gestern erneut an die 2.449/51 Punkte gelaufen, habe sich hier aber nicht festsetzen können. Damit habe die 20-Tage-Linie im Daily wieder gedeckelt. Der Index müsse über diese Level kommen, (auf TS Basis) um weiteres Potenzial auf der Oberseite zu haben. Erholungen könnten heute erneut bis in den Bereich der 2.444 maximal bis 2.447 Punkte laufen. Hier könnten sich dann erneut mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder Rücksetzer ausbilden. Der Index habe sich auch fest unter der 20 Tage Linie etabliert. Das Chartbild habe sich bärisch eingetrübt. Denkbar sei, dass in den nächsten Handelstagen die 2.410/00 angelaufen werden könnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere Abgaben einstellen würden, sei aktuell höher zu bewerten, als dass es zu nachhaltigen Notierungen über der 2.450 Punkte Marke komme.