Ausblick: Der Aufwärtstrend sei klar intakt, allerdings sei der S&P 500 nach dem langen Anstieg überhitzt.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 leite im Bereich von 4.700 Punkten eine Abwärtskorrektur ein und laufe zunächst zum 10er EMA im Tageschart bei 4.636 Punkten zurück. Gehe es weiter tiefer, wäre mit einem Retest der oberen Trendkanalbegrenzung im Wochenchart bei 4.610 Punkten zu rechnen. Darunter wäre dann der 50er EMA im Tageschart bei 4.498 Punkten die nächste Anlaufmarke. Kehre der S&P 500 in den steigenden Trendkanal im Wochenchart zurück, könnte es sich bei dem vorherigen Ausbruch nach oben um eine Bullenfalle handeln mit in der Folge wieder fallenden Kursen.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 setze die Aufwärtsdynamik der Vorwochen weiter fort und nehme Kurs auf die Marke von 4.800 Punkten. Langfristig könnte dabei die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart im Bereich von etwa 5.000 Punkten angelaufen werden. (09.11.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich seit der Bodenbildung im Bereich von 4.300 Punkten im September und Oktober in einem steilen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Bodenbildung sei mit den Verlaufstiefs bei 4.305, 4.278 und 4.329 Punkten erfolgt. In der Folge habe der S&P 500 über den 10er und 50er EMA hochgezogen und habe damit ein Stärkesignal generieren können. Dieses sei in der Folge auch bestätigt worden und der S&P 500 habe weiter hochziehen und ohne echte Korrektur bis zum bisherigen Verlaufshoch dieser Aufwärtsbewegung bei 4.718 Punkte ansteigen können. In diesem Bereich habe die Aufwärtsdynamik aber deutlich nachgelassen, an den beiden Vortagen hätten sich zwei kleine Tageskerzen gebildet. Im Wochenchart sei der S&P 500 aus dem langfristig steigenden Trendkanal nach oben ausgebrochen und könnte bei einem Rücklauf vor einem Retest dessen oberer Begrenzung stehen.