Ausblick für den heutigen Handelstag:



Der S&P 500 notiere im Bereich der 2.579/74 Punkte und damit über dem Niveau der Frühbörse am Freitagmorgen.



Die Bullen könnten zunächst versuchen, den Index über die 2.575 Punkte-Marke zu etablieren. Damit hätte der S&P 500 dann die Möglichkeit die 2.578/79 und dann die 2.581 Punkte zu erreichen. Gehe es heute über die 2.581 Punkte, so wären die 2.584, die 2.587 und die 2.591 Punkte die nächsten Anlaufziele.



Könne sich der S&P 500 heute nicht über der 2.575 Punkte-Marke etablieren, wäre mit Abgaben zu rechnen, die zunächst an die 2.571, an die 2.568 Punkte und dann bis an das TT von Freitag gehen könnten. Unter der 2.564 Punkte-Marke kämen dann die 2.560, die 2.558 und die 2.555 Punkte als Anlaufziele in Frage. Bei dynamischen Abwärtsimpulsen wäre auch ein Erreichen der 2.550 bzw. der 2.448 Punkte denkbar. Spätestens hier sollten sich dann Erholungen einstellen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim S&P 500 seien heute bei 2.574 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 2.579 als auch bei 2.581/85/89 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 2.574/71/64/60/58 als auch bei 2.554/49 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 2.544/40 als auch bei 2.536 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts gerichteten Markt rechnen. 2.581 (2.584) bis 2.568 (2.564) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (30.10.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 notierte am Freitagmorgen im Bereich der 2.559/2.566, so die Experten von "day-trading-live.de".Der Index habe sich bereits am Morgen weiter nach oben schieben können. Mit Aufnahme des Handels am Nachmittag habe sich die Aufwärtsdynamik weiter verstärkt. Der Index habe bei 2.583 sein TH, sein WH und ein neues ATH markiert. Bis zum Handelsschluss habe er das Niveau über 2.580 Punkten halten können.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Index mit dem Überschreiten der 2.574 Punkte maximal bis 2.576 Punkte laufen könnte. Dieses Anlaufziel sei erreicht und auch deutlich überschritten worden, das Setup habe damit nicht gepasst. Die Rücksetzer seien nicht wesentlich unter die 2.564 Punkte gegangen, die Anlaufziele auf der Unterseite seien damit nicht angelaufen worden.TH: 2.583,01 (Vortag: 2.566,93)/ TT: 2.564,07 (Vortag: 2.557,64)/ Range: 18,94 Pkte (Vortag: 9,29 Pkte)Der S&P 500 habe am Freitag ein neues ATH formatiert und sich deutlich von der 20 Tages-Linie im Daily absetzen. Der Index habe damit die Möglichkeit weiter zu steigen und ein neues ATH zu markieren. Übergeordnetes Anlaufziel sei jetzt die Marke bei 2.600/02 Punkten. Der Index befinde sich auch weiterhin in seinem stabilen Aufwärtskanal. Er habe Mitte der letzten Handelswoche an der Kanalunterkante aufgesetzt, habe diese aber für die nächten Aufwärtsbewegungen genutzt. Rücksetzer bis 2.550/48 Punkte seien problemlos. Ein TS unter 2.548 Punkten würde das Chartbild kurzfristig eintrüben.