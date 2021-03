Der Trendkanal sei zurückerobert und ein Verlaufshoch bei 3.983 Punkten erreicht worden. In der Folge sei es zu einer normalen Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend gekommen, die typischerweise leicht unter dem 10er EMA im Tageschart ausgelaufen sei. Es habe sich eine bullishe Tageskerze mit einem langen unteren Schatten herausgebildet, die bereits auf ein Ende der Abwärtskorrektur hingedeutet habe. Am Vortag sei der S&P 500 dann auch wieder angestiegen und bei 3.940 Punkten aus dem Handel gegangen.



Ausblick: Die Abwärtskorrektur im S&P 500 sei wohl beendet und mit dem Anstieg vom Vortag könnte nun der Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne die Aufwärtsdynamik vom Freitag und Montag weiter fortsetzen und erneut Kurs auf das Verlaufshoch bei 3.983 Punkten nehmen. Gelinge es den Bullen dieses Verlaufshoch zu überschreiten, würde der Aufwärtstrend mit steigenden Verlaufshochs und steigenden Verlaufstiefs erneut bestätigt und weiterer Hochlauf bis zur Marke von 4.000 Punkten zu erwarten sein. Gehe es höher, wäre ein Anstieg bis zu oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei etwa 4.070 Punkten wahrscheinlich.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 könne nur kurzfristig ansteigen und sacke noch unter dem Verlaufshoch bei 3.983 Punkten wieder nach unten ab. In der Folge wäre dann ein Kursrutsch unter das Verlaufstief vom Freitag bei 3.886 Punkten und aus dem Trendkanal zu erwarten. Dabei könnte der 50er EMA bei aktuell 3.850 Punkten den Bären Einhalt gebieten. Unter dem 50er EMA würde sich die Lage weiter eintrüben und ein Rücklauf zum Verlaufstief bei 3.723 Punkten wahrscheinlich werden. (23.03.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seit dem Verlaufshoch bei 3.950 Punkten Mitte Februar habe sich die Steigung dieses Aufwärtstrends aber deutlich abgeflacht. Der S&P 500 sei zunächst deutlich bis auf 3.723 Punkte am 04. März abgesackt und habe auch den steigenden Trendkanal nach unten durchbrochen. In der Folge sei aber der Gegenangriff der Bullen gestartet und habe den Index wieder deutlich nach oben getrieben.