Ausblick: Die Abwärtskorrektur könnte nun vorbei sein und der übergeordnete Aufwärtstrend im S&P 500 wieder aufgenommen werden. Bisher halte sich der S&P 500 an den üblichen Fahrplan und drehe im Bereich des 10er EMA wieder nach oben ab.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne an die Kursgewinne vom Vortag anknüpfen und weiter ansteigen. Jeder weitere Punkt über dem 10er EMA würde auf das Ende der Abwärtskorrektur und die Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends hindeuten. Das erste Anlaufziel der Bullen wäre dann wohl das Verlaufshoch bei 3.279 Punkten vom 23. Juli. Gelinge den Bullen hier ein Durchbruch nach oben, dürfte die runde Marke von 3.300 Punkten und die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 3.340 Punkten folgen. Mit einem Ausbruch aus dem Trendkanal sei allerdings eher nicht zu rechnen. Dafür stimme auch die Hintergrundkulisse mit der weiter um sich greifenden Coronavirus-Pandemie sowie den zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China nicht.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 könne sich nur kurz über dem 10er EMA halten und tauche direkt wieder nach unten ab. Werde auch das Verlaufstief bei 3.200 Punkten nach unten durchbrochen, wäre mit einem Rücklauf bis zum 50er EMA bei 3.110 Punkten zu rechnen. Aber erst mit einem Bruch des Trendkanals würde sich die Lage für den S&P 500 langfristig deutlich eintrüben. (28.07.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 bewegt sich weiterhin in seinem langfristig steigenden Trendkanal, der seit Anfang April besteht, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zudem bewege sich der S&P 500 deutlich über seinem 50er und 200er EMA, was die Stärke des Aufwärtstrends unterstreiche. Abwärtskorrekturen würden im S&P 500 dabei aktuell weitgehend im Bereich des 10er EMA auslaufen. So auch am Vortag. Nachdem der S&P 500 das bisherige Verlaufstief der Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend bei 3.200 Punkten unter dem 10er EMA erreicht habe, sei am Vortag eine Erholungsbewegung gestartet. Der S&P 500 sei bei 3.239 Punkten aus dem Handel gegangen. Das Tageshoch sei bei 3.241 Punkten erreicht worden.