Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im S&P 500 mit weitersteigenden Verlaufshochs weiterhin intakt, allerdings bewege sich der S&P 500 in dünner Luft direkt an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Wochenchart.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 kippe nach unten weg und nehme Kurs auf die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart. Breche der S&P 500 hier nach unten aus, wäre die nächste Zielmarke der Bären wohl der 50er EMA im Bereich von aktuell 4.065 Punkten. Darunter könnte dann die Unterstützung um 3.950 Punkte angelaufen werden.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne sich im Bereich des 10er EMA oder etwas tiefer an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals fangen und erneut hochziehen. Ein neuer Anstieg von unten nach oben über den 10er EMA wäre dabei als bullishes Signal zu werten. In der Folge könnte der S&P 500 dann das Allzeithoch bei 4.238 Punkten nach oben durchbrechen und Kurs auf die Marke von 4.250 Punkten nehmen. (11.05.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 bewegt sich im Wochenchart in einem zehn Jahre alten steigenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe der S&P 500 hier die obere Begrenzung dieses Trendkanals erreicht und könnte wieder nach unten abprallen und eine langfristige Abwärtskorrektur einleiten. Im Tageschart sei der S&P 500 am Vortag bereits deutlich zurückgekommen und mit einer langen schwarzen Tageskerze direkt am 10er EMA bei 4.188 Punkten aus dem Handel gegangen. Seit Mitte April bewege sich der S&P 500 dabei weitgehend seitwärts und bringe kaum noch nachhaltige Aufwärtsdynamik auf. Sollte sich auch im Wochenchart bis Ende der Woche eine schwarze Wochenkerze ausbilden, könnte dies ein Signal für eine bevorstehende längere Abwärtskorrektur sein.