Allerdings sei dem S&P 500 in der Aufwärtskorrektur bisher kein nachhaltiger Durchbruch über den 10er EMA gelungen. Aufwärtskorrekturen im Abwärtstrend würden oft im Bereich des 10er EMA auslaufen. Am Vortag habe der Wert nur leicht über den 10er EMA ansteigen können und sei dann wieder nach unten abgedreht. Ein Schwächesignal. Komme es auch zum Durchbruch unter den 50er EMA?



Ausblick: Der kurzfristige Abwärtstrend sei klar intakt und setze sich die Abwärtsdynamik weiter fort, könnte sich auch die Lage im Wochenchart deutlich eintrüben.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 bleibe unter dem 10er EMA im Tageschart und deute damit weiter kurzfristige Schwäche an. Komme es auch zu einem Durchbruch unter den 50er EMA, würde ein weiteres Schwächesignal generiert werden und sich die Lage auch langfristig eintrüben. In diesem Fall wäre mit einem Kursrückgang bis zunächst 4.500 Punkte und in der Folge auch bis zum Boden bei 4.300 Punkten zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne sich weitgehend über dem 50er EMA halten und einen erneuten Angriff auf den 10er EMA unternehmen. Gelinge den Bullen hier ein Durchbruch nach oben, würde sich die Lage kurzfristig aufhellen und ein erneuter Anstieg bis zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart möglich werden. (30.11.2021/ac/a/m)







Der S&P 500 ist in den Vorwochen aus dem steigenden Trendkanal im Wochenchart nach oben ausgebrochen. Dies sei dem S&P 500 in über zehn Jahren vorher nicht gelungen. Allerdings könnte es sich bei dem Ausbruch um eine Bullenfalle, also einen Fehlausbruch mit in der Folge wieder fallenden Kursen, handeln. Aktuell komme der S&P 500 wieder deutlich zurück und könnte in den Trendkanal zurückkehren. Im Tageschart sei der Index in der Abwärtsbewegung am 50er EMA nach oben abgeprallt.