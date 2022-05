Tradegate-Aktienkurs S IMMO-Aktie:

Kurzprofil S IMMO AG:



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Wiener Börse-Symbol: SPI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa. (17.05.2022/ac/a/a)







Wien (www.aktiencheck.de) - S IMMO denkt über Verkauf ihrer deutschen Wohnimmobilien nach - AktiennewsMit dem Verkauf ihres Wohnimmobilien-Portfolios in Deutschland will die S IMMO (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Wiener Börse-Symbol: SPI) Barmittel für Immobilienzukäufe in Österreich freimachen, so die Experten von "FONDS professionell".Laut S IMMO-Chef Bruno Ettenauer prüfe der Wiener Konzern Positionen im Wert von Hunderten Millionen Euro. Damit sollten jüngste Bewertungsgewinne gesichert werden. Zudem gehe es laut Ettenauer darum, im Kernportfolio, das sich von Deutschland über Österreich bis nach Zentral- und Osteuropa erstrecke, die Balance zu wahren. Etwa die Hälfte der deutschen Wohnimmobilien der S IMMO würden sich in Berlin befinden.In den vergangenen Jahren sei es Firmenpolitik gewesen zu deinvestieren, wenn gewisse Gewinne in Form von Bewertungszuwächsen, aber auch Verkaufspreisen hätten ausgewiesen werden können, habe Ettenauer erklärt. Zum angestrebten Preis für das Portfolio habe er sich nicht äußern wollen. Das Marktinteresse werde Umfang und Größe der zum Verkauf stehenden Tranchen bestimmen, so der S IMMO-Chef, der eine Entscheidung innerhalb der nächsten drei Monate erwarte. Seine Gewerbe- und Grundstücksflächen werde das Unternehmen behalten.Börsenplätze S IMMO-Aktie: