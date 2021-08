3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen zwölf Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.



6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze S IMMO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs S IMMO-Aktie:

19,94 EUR +0,61% (27.08.2021, 12:47)



Wiener Börse-Aktiekurs S IMMO-Aktie:

20,35 EUR +3,30% (27.08.2021, 13:06)



ISIN S IMMO-Aktie:

AT0000652250



WKN S IMMO-Aktie:

902388



Ticker-Symbol S IMMO-Aktie:

T1L



Kurzprofil S IMMO AG:



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa. (27.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - S IMMO-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie des Immobilienkonzerns S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Q2-Ergebnisse hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, da positive Bewertungseffekte bereits im Rahmen des IMMOFINANZ-Angebots angekündigt worden seien. Der Anstieg des EPRA NAV auf EUR 27,5 pro Aktie könnte jedoch für eine positive Stimmung sorgen.Die Q2-Ergebnisse der S IMMO hätten im Großen und Ganzen den Erwartungen der Analysten entsprochen, da das Unternehmen zuvor starke Neubewertungseffekte von ca. EUR 130 Mio. im ersten Halbjahr prognostiziert habe. Die Mieteinnahmen hätten mit EUR 31,9 Mio. (RBIe EUR 32,2 Mio.) auf ähnlichem Niveau wie in Q1 gelegen, die Hoteleinnahmen hätten jedoch mit EUR 8,31 Mio. (RBIe EUR 3,6 Mio.) die Erwartungen übertroffen, wodurch die Umsatzerlöse mit EUR 48,1 Mio. um rund EUR 4 Mio. über den Schätzungen der Analysten gelegen hätten. Da ein positiver Hotel-Gewinn von EUR 3,5 Mio. das Ergebnis im zweiten Quartal unterstützt habe, während die Analysten ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet hätten, habe das Nettomietergebnis mit EUR 29,6 Mio. leicht über ihren Annahmen gelegen.Höhere Aufwendungen, verursacht durch einmalige Kosten im Zusammenhang mit dem IMMOFINANZ-Angebot, hätten die positiven Top-Line-Effekte kompensiert, und das EBITDA habe mit EUR 21,5 Mio. genau die Erwartungen der Analysten getroffen. Aufgrund etwas geringerer Zinsaufwendungen sei der nachhaltige Gewinn, FFO I, mit EUR 16,1 Mio. (RBIe EUR 14,9 Mio.) geringfügig über der Prognose gewesen. Der EPRA Buchwert sei aufgrund der starken Neubewertungseffekte im Quartal auf EUR 27,5 je Aktie gestiegen.Rund 72% des Portfoliowertzuwachses seien auf das deutsche Portfolio, rund 22% auf österreichische Immobilien und rund 6% auf das Segment CEE entfallen.Der Cash-Bestand habe sich im zweiten Halbjahr auf EUR 128 Mio. (Q2: EUR 216 Mio.) verringert, werde aber durch den Verkauf der CA IMMO-Beteiligung der S IMMO Anfang Juli mit EUR 230 Mio. (vor Steuern) und einem Veräußerungsgewinn von EUR 100 Mio. wieder ansteigen. Die S IMMO beabsichtige, diese Mittel in mietertragsstarke Objekte zu reinvestieren, wobei sie sich insbesondere auf Budapest und Bukarest konzentrieren werde.Insgesamt würden die Analysten die Ergebnisse als neutral ansehen, da die wesentlichen positiven Effekte aus dem Neubewertungsergebnis erwartet worden seien und die KPIs weitgehend den Prognosen entsprochen hätten. Dennoch könnten der auf EUR 27,5 gestiegene EPRA-NAV und das bessere Hotelergebnis für eine leicht positive Stimmung sorgen.Die letzte Empfehlung zu S IMMO lautete "halten", so Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Analyse vom 27.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen