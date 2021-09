4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen zwölf Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.



Kurzprofil S IMMO AG:



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa. (17.09.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - S IMMO-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) von "Halten" auf "Kauf" hoch.Im Juli habe die S IMMO ihren ca. 6% hohen Anteil an der CA Immo an dessen Großinvestor Starwood veräußert, was zu einem vor-Steuer Barmittelzufluss von EUR 230 Mio. geführt habe. Dies dürfte ausreichend Liquidität für anorganisches und organisches Wachstum sichern. Die Veräußerung des 13,4%-Anteils an der IMMOFINANZ solle folgen. Ob der Abschluss des Verkaufs bis Jahresende erfolgen werde, sei laut Management jedoch noch unsicher.Die Analysten hätten ihre Annahmen für den FFO I für das Geschäftsjahr 2021e um ca. EUR 7 Mio. auf EUR 57,4 Mio. erhöht - und zwar aufgrund eines besser als erwarteten Hotelgeschäfts, einer höheren Dividende der IMMOFINANZ und eines starken Ergebnisses in der ersten Jahreshälfte. Für die Geschäftsjahre 2022-23e würden die Analysten mit einem höheren Umsatzwachstum und einer etwas stärkeren Erholung der Hotellerie rechnen, da die Auslastung im Sommer zum Teil bereits auf über 80% gestiegen sei. Bei den Mieteinnahmen würden die Analysten ihre Annahmen für das durchschnittliche jährliche Wachstum in den Geschäftsjahren 2021-23e von 4% auf 9% aufgrund der angestrebten Portfolioveränderungen erhöhen.Die Erlöse aus dem Verkauf der Finanzbeteiligungen der S IMMO, welche die Analysten, vor-Steuer, auf ca. EUR 570 Mio. schätzen würden, sollten in Mieteinnahmen generierende Vermögenswerte investiert werden. Nach Angaben des Managements seien zwei Zukäufe in Bukarest und Budapest in Vorbereitung, wobei die Akquisition in Budapest voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen werden könne. Für die Projekte würden die Analysten jeweils mit Mietrenditen von ca. 6% pro Jahr rechnen. Des Weiteren würden sich drei Objekte im CEE-Raum in der Entwicklungsphase befinden, die bis 2024 fertiggestellt werden sollten und einen Mietbeitrag von EUR 10 Mio. leisten würden, was auf die Baukosten bezogen einer Rendite von ca. 7,4% entspreche. In Deutschland sollten die Immobilienentwicklungen bis 2025 EUR 29 Mio. an Mieteinnahmen beisteuern und somit das mittelfristige organische Wachstumspotenzial des Unternehmens sichern.Das Management der S IMMO habe Ende August beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von bis zu 1 Mio. Aktien aufzulegen. Das Unternehmen habe mit den Rückkäufen Anfang September begonnen und möchte diese bis Ende des Jahres abschließen. Darüber hinaus sei ein Dividendenvorschlag von EUR 0,50 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2020 unterbreitet worden.Nach dem gescheiterten Übernahmeversuch durch die IMMOFINANZ setze das Unternehmen seinen eigenständigen Weg fort und konzentriere sich auf die Erweiterung des eigenen Immobilenportfolios. Die substanziellen Verkaufserlöse der Beteiligungen an der CA Immo und der IMMOFINANZ sollten in Mietertrag liefernde Assets in den Kernmärkten der S IMMO investiert werden und mittelfristig Wachstum sichern. Das Unternehmen habe ein hervorragendes H1 2021 erzielt und habe, unterstützt durch starke Bewertungseffekte, den Nettovermögenswert auf ein neues Rekordniveau steigern können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.