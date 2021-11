Börsenplätze S IMMO-Aktie:



Kurzprofil S IMMO AG:



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa.(29.11.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - S IMMO-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienkonzerns S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI).Das Unternehmen habe am Freitag den Neunmonatsbericht veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz eingeladen. Auf operativer Ebene hätten sich trotz der durch die Pandemie weiter herausfordernden Situation erfreuliche Steigerungen bei den Mieteinnahmen von mehr als 6%, von 91,5 Mio. Euro auf 97,3 Mio. Euro, ergeben. Im Hotelbereich habe sich nach einem lediglich ausgeglichenen Ergebnis im letzten Jahr ein positiver GOP von knapp 5 Mio. Euro ergeben. In Summe habe der FFO I deutlich um 18%, von 33 Mio. Euro im Vorjahr auf nun über 39 Mio. Euro, zugelegt. Die Belegungsrate des Portfolios sei sehr stabil bei 93,0% geblieben, fast unverändert zum Stand am Jahresende 2020 mit 93,9%.Auf der Bewertungsseite habe das Unternehmen nach lediglich 3 Mio. Euro im Vorjahr nunmehr ein Bewertungsergebnis von über 145 Mio. Euro verzeichnen können, was neben dem guten operativen Bild dazu geführt habe, dass sich das EBIT von 54 Mio. Euro auf fast 200 Mio. Euro vervierfacht habe.Die sehr gute bilanzielle Situation drücke sich in einem unverändert niedrigen LTV von unter 33% aus. Die Cash Position sei von 65 Mio. Euro am Jahresende 2020 auf 443 Mio. Euro angestiegen, was auch durch den Verkauf des 6% Anteils an CA Immo im Juli begünstigt worden sei. Das finanzielle Polster erlaube einen zügigen und lukrativen Ausbau des Bestandsportfolios, wobei das Unternehmen vor allem die CEE Region ins Visier für Zukäufe genommen habe. Einige wichtige Käufe in Budapest und Bukarest hätten kürzlich vermeldet bzw. bereits geclosed werden können, die die jährlichen Mieteinnahmen ab 2022 um über 10 Mio. Euro erhöhen sollten. Weitere Deals in dieser Region erscheinen würden Scharff in den nächsten sechs Monaten nicht unrealistisch erscheinen.