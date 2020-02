Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



7,32 EUR -0,27% (06.02.2020, 14:03)



DE0005104806



510480



SYZ



Die SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) ist eine international tätige Agenturgruppe für digitales Marketing mit über 500 Mitarbeitern und Standorten in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, London, New York und Warschau. Seit 2000 ist SYZYGY im Prime Standard börsennotiert.



Als Kreativ-, Media- und Technologiedienstleister betreut die Gruppe Großunternehmen und renommierte Marken wie AVIS, BMW, Chanel, Daimler, Discovery Channel, Jägermeister, KfW, Mazda, nvidia, o2, Playstation und die Telekom. (06.02.2020/ac/a/nw)



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYZYGY-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Werbe- und Digitalagentur SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ).Nach vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 habe die SYZYGY AG Umsatzerlöse in Höhe von 64,2 Mio. EUR erreicht, was gegenüber dem Vorjahr einem Umsatzrückgang von 2,5% entspreche. Sowohl die bisherige Unternehmens-Guidance, wonach Umsätze auf Vorjahresniveau erwartet gewesen seien, als auch di e bisherigen Analystenprognosen (GBC-Schätzungen: 65,68 Mio. EUR) seien damit nur marginal verfehlt worden. Die Ursache dieser Entwicklung sei dabei insbesondere die Schwäche der im Ausland erwirtschafteten Umsätze gewesen, die mit etwa 14 Mio. EUR deutlich unter den Vorjahreswert von 21,66 Mio. EUR gefallen sei. Nachdem bei den in UK tätigen Gesellschaften bereits unterjährig eine Umsatzschwäche zu beobachten gewesen sei, der SYZYGY mit mittlerweile abgeschlossenen Restrukturierungsmaßnahmen begegnet sei, dürfte sich im vierten Quartal in den USA zusätzlich der Wegfall des Hauptkunden AVIS bemerkbar gemacht haben.Gewohnt stark hätten sich hingegen die in Deutschland tätigen Gesellschaften präsentiert, mit einem Umsatzwachstum in Höhe von über 7% auf einem neuen Bestwert von ca. 50 Mio. EUR (VJ: 46,57 Mio. EUR). Die umgesetzte stärkere Konzentration auf Deutschland sowie die gewonnenen namhaften Neukunden hätten zum erreichten Umsatzwachstum beigetragen. Die zum Jahresende hin nochmals stärkere Umsatzschwäche bei den internationalen Umsätzen habe damit nicht vollumfänglich ausgeglichen werden können, was zum erwähnten leichten Umsatzrückgang geführt habe.Die leicht rückläufigen Umsatzerlöse hätten einen EBIT-Rückgang auf 5,5 Mio. EUR (VJ: 6,07 Mio. EUR) zur Folge gehabt. Dies habe sich insbesondere aufgrund der umgesetzten Restrukturierungen bei den UK-Gesellschaften im Verlaufe des Geschäftsjahres abgezeichnet, so dass die Analysten von dieser Entwicklung nicht überrascht seien. Die EBIT-Marge in Höhe von 8,6% habe in der Mitte der vom Syzygy-Management erwarteten Margen-Guidance von 8 bis 9% gelegen.Infolge der Prognoseanpassung für das laufende Geschäftsjahr reduziere sich das Kursziel des Analysten auf 10,00 EUR (bisher: 10,80 EUR).Nach wie vor liegt aber ein hohes Kurspotenzial vor, weswegen Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen" vergeben. (Analyse vom 06.02.2020)