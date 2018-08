Tradegate-Aktienkurs SURTECO-Aktie:

21,85 EUR +0,46% (14.08.2018, 10:08)



ISIN SURTECO-Aktie:

DE0005176903



WKN SURTECO-Aktie:

517690



Ticker-Symbol SURTECO-Aktie:

SUR



Kurzprofil SURTECO SE:



Die SURTECO SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR), Buttenwiesen-Pfaffenhofen, ist ein führender, international tätiger Spezialist für Oberflächentechnologien. Das Produktportfolio umfasst bedruckte Dekorpapiere, Imprägnate, Trennpapiere, dekorative Flächenfolien und Kantenbänder auf der Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen. Abgerundet wird das umfangreiche Produktportfolio durch Sockelleisten aus Kunststoff, technischen Profilen für die Industrie sowie Do-it-yourself-Sortimente und Rollladensysteme.



Die Aktie der SURTECO SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird an den Börsenplätzen Frankfurt, Stuttgart, München, Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Hannover gehandelt. (14.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - SURTECO-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Oberflächentechnologien SURTECO SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR) unter die Lupe.Kaum laufe die Wirtschaft nicht mehr ganz so rund, würden bereits die ersten Unternehmen warnen. Was mache SURTECO eigentlich bei der nächsten Rezession? CEO Herbert Müller und CFO Andreas Riedl hätten die Prognose für 2018 aufgrund anhaltend hoher Rohstoffkosten und einem Produktmix mit höheren Materialanteilen angepasst. SURTECO agiere in einem Markt, der Wachstum vor allem nur durch Übernahmen zulasse. Angesichts der enttäuschenden Entwicklung sollten Müller und Riedl für 2018 freiwillig auf ihre Bonusansprüche verzichten. Ansonsten müsse Oberaufseher Jürgen Großmann ran und die Boni streichen. Müller habe für 2017 eine Gesamtvergütung von satten 1,4 Mio. Euro erhalten. Riedl sei erst seit Juli 2017 im Vorstand. Aber auch seine Gesamtvergütung für sechs Monate mit über 400.000 Euro sei recht stolz.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" empfehlen die SURTECO-Aktie in eine Erholung hinein zu verkaufen. (Analyse vom 14.08.2018)Börsenplätze SURTECO-Aktie:XETRA-Aktienkurs SURTECO-Aktie:21,80 EUR +0,69% (14.08.2018, 09:53)