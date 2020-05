ISIN SURTECO-Aktie:

Die SURTECO GROUP SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR) mit Sitz in Buttenwiesen ist eine mittelständische, international tätige Beteiligungsgesellschaft. Das börsennotierte Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme.



Der Konzern erwirtschaftete 2018 mit über 3.300 Mitarbeiter-/innen an weltweit 23 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 700 Mio. EUR. Davon 24% in Deutschland, 47% im europäischen Ausland und weitere 29% in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau.



Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt. (04.05.2020/ac/a/nw)



Ende letzter Woche habe SURTECO überraschend positive Eckdaten für das erste Quartal vorgelegt, den Ausblick für den weiteren Jahresverlauf gleichwohl gedämpft. Während die Q1-Umsätze um -6% rückläufig gewesen seien, was in erster Linie auf ein schwaches Laminatgeschäft zurückzuführen sei, hätten EBITDA und EBIT um 6% bzw. 16% auf EUR 23,9 bzw. 13,4 Mio. gesteigert werden können. Die EBIT-Marge (bezogen auf die Gesamtleistung) habe sich damit um 140 Basispunkte auf 7,7% verbessert. Damit wäre SURTECO auf gutem Kurs, die eigene Jahresprognose ohne Berücksichtigung von Pandemieeffekten, u.a. eines EBITs zwischen EUR 40 und 45 Mio., zu erreichen, habe diese Vorgabe jedoch angesichts unvorhersehbarer COVID-19-Einbußen und aktuell rückläufiger Auftragseingänge insbesondere aus der Kernbranche der Möbel- und Holzwerkstoffindustrie zurückgenommen.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt sein "buy"-Rating für die SURTECO-Aktie. Gleichzeitig passe er sein Kursziel leicht auf EUR 27,90 von EUR 28,20 je Aktie an. (Analyse vom 04.05.2020)Börsenplätze SURTECO-Aktie:Xetra-Aktienkurs SURTECO-Aktie:19,75 EUR 0,00% (04.05.2020, 09:05)