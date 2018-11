Tradegate-Aktienkurs SURTECO-Aktie:

Kurzprofil SURTECO SE:



Die SURTECO SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR), Buttenwiesen-Pfaffenhofen, ist ein führender, international tätiger Spezialist für Oberflächentechnologien. Das Produktportfolio umfasst bedruckte Dekorpapiere, Imprägnate, Trennpapiere, dekorative Flächenfolien und Kantenbänder auf der Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen. Abgerundet wird das umfangreiche Produktportfolio durch Sockelleisten aus Kunststoff, technischen Profilen für die Industrie sowie Do-it-yourself-Sortimente und Rollladensysteme.



Die Aktie der SURTECO SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird an den Börsenplätzen Frankfurt, Stuttgart, München, Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Hannover gehandelt. (14.11.2018/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - SURTECO-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler und Susanne Hasler, Aktienanalysten von Sphene Capital, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Spezialisten für Oberflächentechnologien SURTECO SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR).Für SURTECO hat sich nach ihrem Erachten die Visibilität der Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr 2018e vor allem auf dem deutschen Heimatmarkt eingetrübt. Allerdings habe das Management frühzeitig Gegenmaßnahmen - darunter die Neuaufstellung der Geschäftsbereiche sowie weitere Maßnahmen zur Strukturoptimierung - eingeleitet, von der das Unternehmen auch kurzfristig profitieren werde. Da zugleich die jüngste, hochprofitable Übernahme Probos die Erwartungen nach ihrem Erachten vollumfänglich erfülle, würden die Aktienanalysten davon ausgehen, dass sich der für dieses Jahr erwartete Ergebnisrückgang im Jahr 2019e nicht wiederhole. Damit würden sie an ihrer langfristigen Erwartung festhalten, wonach es SURTECO gelingen werde, die Profitabilität im Zuge der Wachstumsstrategie Surteco 2025+ dauerhaft zu erhöhen. Sie würden ihr aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 35,60 je Aktie (Base-Case-Szenario) bestätigen. Die Werte aus dem Bear- bzw. Bull-Case-Szenario lägen ebenfalls unverändert bei EUR 19,20 bzw. EUR 50,70 je Aktie. Aus einem Dividendendiskontierungsmodell würden sie ein mittelfristiges Kursziel von EUR 40,10 je Aktie errechnen. Unterstützung würden die Aktienanalysten in der von ihnen erwarteten Dividendenrendite von 3,9% (2018e) sehen.Angesichts einer von ihnen im Base-Case-Szenario erwarteten Kursperformance von 72,0% bestätigen Peter Thilo Hasler und Susanne Hasler, Aktienanalysten von Sphene Capital, ihr "buy"-Rating für die Aktien der SURTECO Group SE. (Analyse vom 14.11.2018)Börsenplätze SURTECO-Aktie:XETRA-Aktienkurs SURTECO-Aktie:22,10 EUR +6,76% (14.11.2018, 16:29)