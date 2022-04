Börsenplätze STRATEC-Aktie:



2022-04



120,00 EUR +1,69% (01.04.2022, 12:01)



DE000STRA555



STRA55



SBS



STRATEC SE:



Die STRATEC SE (www.stratec.com) (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Life Sciences. Darüber hinaus bietet das Unternehmen komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Bei Analysensystemen sowie Verbrauchsmaterialien wird dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über das Design und die Produktion bis zur Qualitätssicherung abgedeckt.



Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien.



Die Aktien der Gesellschaft werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse an. (01.04.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - STRATEC-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laborausrüsters STRATEC SE (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) unter die Lupe.Dank eines kolportierten Übernahmeinteresses hätten die Papiere von STRATEC am Freitag die jüngste Kursscharte ausgewetzt. Die Finanzinvestoren EQT und KKR hätten Kreisen zufolge ein Auge auf den Diagnostik-Spezialisten geworfen, wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichte. Daraufhin sei die STRATEC-Aktie um mehr als 18 Prozent gestiegen.Bei dem möglichen Deal gehe es um die Beteiligung von 40,55 Prozent, die Firmengründer Hermann Leistner und seine Familie zuletzt ins Schaufenster gestellt hätten. Auch die Finanzinvestoren CVC Capital Partners und Permira würden den Bloomberg-Angaben zufolge ein Gebot prüfen. Der Vorgang sei in einem frühen Stadium, es gebe keine Gewissheit für eine Offerte. Vertreter der beteiligten Gesellschaften hätten gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme abgelehnt."Eine Übernahme der über vierzigprozentigen Beteiligung der Leistner Holding könnte ein Kaufangebot für alle ausstehenden Aktien nach sich ziehen", habe ein Händler gesagt. Bei insgesamt 12,1 Mio. Aktien und einem Aktienkurs von 119,40 Euro ergebe sich gegenwärtig ein Börsenwert von gut 1,4 Mrd. Euro.Ein Übernahmeangebot würde die Kursschwäche der vergangenen Monate nutzen. Im November vergangenen Jahres habe die STRATEC-Aktie mit gut 146 Euro ein Zwischenhoch erreicht. Danach sei es unter Schwankungen abwärts gegangen, am 21. Februar habe der Kurs bei 94,20 Euro den niedrigsten Stand seit Juli 2020 markiert. Seitdem habe sich der SDAX-Titel wieder ein wenig erholt. Knapp über 120 Euro sei das Niveau von Anfang Februar wieder erreicht worden.Ausnahmslos mutige Anleger können mit einer kleinen Position (Kaufkurse bis 120 Euro) auf ein konkreteres Interesse in den kommenden Wochen setzen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Ein Stopp zur Absicherung sollte bei 95,00 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 01.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link