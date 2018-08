STRATEC habe in der Vergangenheit die eigene Prognose immer mal wieder anpassen müssen. Wirklich nachhaltig geschadet habe dies der Aktie aber nicht. Im Gegenteil: Das waren stets gute Kaufkurse, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen STRATEC Biomedical-Aktienanalyse. (Analyse vom 29.08.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze STRATEC Biomedical-Aktie:



Xetra-Aktienkurs STRATEC Biomedical-Aktie:

65,40 EUR -1,06% (29.08.2018, 11:43)



Tradegate-Aktienkurs STRATEC Biomedical-Aktie:

65,60 EUR -0,76% (29.08.2018, 09:43)



ISIN STRATEC Biomedical-Aktie:

DE000STRA555



WKN STRATEC Biomedical-Aktie:

STRA55



Ticker-Symbol STRATEC Biomedical-Aktie:

SBS



Kurzprofil STRATEC Biomedical AG:



Die STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) ist ein weltweit führendes OEM-Partnerunternehmen in den Bereichen vollautomatische integrierte Analysensysteme, Laborsoftware für Datenmanagement und Probenvorbereitung und Stabilisierung in der Molekulardiagnostik (MDx).



Seit mehr als 30 Jahren gilt STRATEC als ein bewährter Partner für die weltweit führenden Unternehmen der In-vitro-Diagnostik und im Bereich Life Sciences. STRATEC kann dabei aus einem reichen Erfahrungsschatz und umfassenden Technologiepool schöpfen, um seinen Partnern innovative Technologien und Lösungen rund um die Automatisierung und Instrumentierung sowie Softwareentwicklung und Probenvorbereitung zu bieten. (29.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - STRATEC Biomedical-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laborausrüsters STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) unter die Lupe.Analog zum Bericht des ersten Quartals habe die Aktie von STRATEC auch bei der Vorlage des Halbjahresberichts 2018 einen Kursrutsch erlitten. Den Kursrückgang nach dem ersten Quartal habe das Papier zügig wieder aufgeholt. Und auch der jüngste, etwas deutlichere Kursrückgang dürfte das Unternehmen perspektivisch nicht aufhalten. Im Startquartal sei der Umsatz deutlich rückläufig gewesen und die bereinigte EBIT-Marge habe lediglich bei 10,3% gelegen. STRATEC-Firmenchef Marcus Wolfinger habe schon bei der Veröffentlichung der Zahlen für das Jahr 2017 einen schwächeren Auftakt ins Jahr 2018 prognostiziert. Grund für den rückläufigen Umsatz sei einerseits ein extrem starkes Q1 des Vorjahres, das Timing der Umsatzrealisierung von Meilensteinzahlungen und vor allem der Umstand, dass größere Kunden Bestellmengen auf die Folgequartale verlagert hätten.Temporäre Lagerbestandsreduzierungen sowie inzwischen behobene Verkaufsrestriktionen seitens eines Kunden in einem wichtigen Markt hätten für das rückläufige Wachstum gesorgt. "Wachstum werden wir 2018 vorwiegend im zweiten Halbjahr realisieren, wobei wir bereits im zweiten Quartal beim Umsatz wieder Fahrt aufgenommen haben", habe Wolfinger den Experten im Hintergrundgespräch gesagt. Allerdings: Wichtige Schlüsselkunden, die im ersten Quartal weniger bestellt hätten als erwartet, hätten die Abrufmengen in Q2 erhöht. Dennoch liege das Bestellverhalten für das zweite Halbjahr 2018 etwas hinter den einstigen Erwartungen.Insgesamt werde die zweite Jahreshälfte deutlich besser ausfallen als das erste Halbjahr. Die Erwartung eines organischen Umsatzwachstums im mindestens mittleren einstelligen Prozentbereich für 2018 habe Wolfinger nun doch leicht anpassen müssen. Auch das Ziel für eine bereinigte EBIT-Marge von ca. 17% werde nicht ganz erreicht. Beim Umsatz erwarte der CEO derzeit lediglich ein Plus von 1 bis 3%. Inklusive der Anwendung von IFRS 15 werde sich das Wachstum bereinigt um Währungseffekte voraussichtlich auf etwa 3 bis 5% belaufen. Für die adjustierte EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2018 werde ein Wert von etwa 16 bis 17% erwartet. Das berichtete EBIT werde in etwa um 10 Mio. Euro geringer ausfallen als das bereinigte EBIT.STRATEC bereinige das EBIT um Einmaleffekte wie Integrationsaufwendungen und außerordentliche Abschreibungen. Diese Art von Sondereffekten werde in diesem Jahr gering ausfallen. Der Löwenanteil des Deltas seien PPA-Abschreibungen, die sich 2018 schätzungsweise auf mehr als 8 Mio. Euro belaufen würden. Sie würden sich erst im Jahr 2022 auf ca. 4,5 Mio. Euro reduzieren, sofern STRATEC nicht weiter zukaufe.Ab dem kommenden Jahr wolle STRATEC wieder schneller wachsen. Hintergrund sei der Start von mehreren, am Markt bereits eingeführten Systemen. Bedeutende Entwicklungsvereinbarungen von Diagnostikunternehmen aus den Vorjahren würden sich immer stärker im Umsatz bemerkbar machen, da diese kundenseitig am Markt eingeführt würden. 2019 und auch in den Folgejahren halte Wolfinger im Schnitt ein Wachstum von etwa 10% pro Jahr für machbar. Die bereinigte EBIT-Marge solle sich konstant auf ca. 17% belaufen. STRATEC habe eine langfristige Planbarkeit des Geschäfts und Visibilität für die nächsten zehn Jahre. Die Analysensysteme, sobald diese einmal am Markt eingeführt seien, hätten eine Laufzeit von mehreren Jahren.Über die Wartung und den Verkauf von Verbrauchsmaterialien beim Endkunden profitiere das Unternehmen somit über einen längeren Zyklus. Die Systeme würden meist zwischen zwölf und 15 Jahre genutzt, wobei in den ersten acht bis zehn Jahren der Großteil des Geschäfts gemacht werde. Hierbei handle es sich beispielsweise um Diagnostikgeräte im Krankenhaus, mit denen Blutproben analysiert werden könnten. 2017 seien weltweit etwa 25.000 kleinere STRATEC-Geräte im Einsatz und ca. 13.000 etwas komplexere Geräte gewesen. 14 von 20 der größten Diagnostik-Unternehmen stünden auf der Kundenliste von STRATEC. Die TOP 5 dieser Unternehmen, wie beispielsweise Siemens, würden mit den Schwaben eng zusammenarbeiten.Das Geschäftsmodell sei weitgehend frei von konjunkturellen Risiken. Einzig die ungewisse Zollpolitik des US-Präsidenten bereite dem STRATEC-Chef zumindest kleinere Sorgenfalten. "Wir sehen dies als wesentliches Risiko für unser Unternehmen. Sollten sich US-Exporte daher um 30 bis 35% verteuern, würden die Preise unserer Produkte für US-Kunden steigen, was negativ für unser bedeutendes US-Geschäft wäre."