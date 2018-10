Tradegate-Aktienkurs STRATEC Biomedical-Aktie:

57,30 EUR +3,24% (30.10.2018, 22:26)



ISIN: DE000STRA555

DE000STRA555



WKN: STRA55

STRA55



Ticker-Symbol: SBS

SBS



Kurzprofil STRATEC Biomedical AG:



Die STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) ist ein weltweit führendes OEM-Partnerunternehmen in den Bereichen vollautomatische integrierte Analysensysteme, Laborsoftware für Datenmanagement und Probenvorbereitung und Stabilisierung in der Molekulardiagnostik (MDx).



Seit mehr als 30 Jahren gilt STRATEC als ein bewährter Partner für die weltweit führenden Unternehmen der In-vitro-Diagnostik und im Bereich Life Sciences. STRATEC kann dabei aus einem reichen Erfahrungsschatz und umfassenden Technologiepool schöpfen, um seinen Partnern innovative Technologien und Lösungen rund um die Automatisierung und Instrumentierung sowie Softwareentwicklung und Probenvorbereitung zu bieten. (31.10.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - STRATEC Biomedical-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laborausrüsters STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) unter die Lupe.Marcus Wolfinger, CEO von STRATEC, habe jüngst eine heftige Umsatz- und Gewinnwarnung präsentieren müssen. Damit zähle das Unternehmen auch zu denjenigen, die vermutlich ein Abo auf Gewinnwarnungen hätten. Die Prognosefähigkeit der Firma sei schlichtweg schlecht. Wolfinger wolle ab sofort auf die Veröffentlichung einer mittelfristigen Finanzprognose verzichten. Angesichts der Historie könne man das sogar nachvollziehen. Es bringe nichts, wenn diese Prognosen nicht eingehalten würden. STRATEC scheine eine große Fanbasis zu haben und sei offensichtlich nicht das Ziel von Shortsellern. Andere Firmen hätten sich bei dieser Nachrichtenlage mehr als halbiert. STRATEC schaffe es dennoch immer wieder, sich von diesen Rückschlägen schnell zu erholen. Klappe es dieses Mal wieder? Es sehe danach aus. Das Geschäftsmodell überzeugt weiterhin langfristig und genau darauf stehen viele Investoren, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen STRATEC Biomedical-Aktienanalyse. (Analyse vom 31.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs STRATEC Biomedical-Aktie:57,00 EUR +2,33% (30.10.2018, 17:36)