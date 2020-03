Börsenplätze STRATEC Biomedical-Aktie:



Kurzprofil STRATEC Biomedical AG:



Die STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) ist ein weltweit führendes OEM-Partnerunternehmen in den Bereichen vollautomatische integrierte Analysensysteme, Laborsoftware für Datenmanagement und Probenvorbereitung und Stabilisierung in der Molekulardiagnostik (MDx).



Seit mehr als 30 Jahren gilt STRATEC als ein bewährter Partner für die weltweit führenden Unternehmen der In-vitro-Diagnostik und im Bereich Life Sciences. STRATEC kann dabei aus einem reichen Erfahrungsschatz und umfassenden Technologiepool schöpfen, um seinen Partnern innovative Technologien und Lösungen rund um die Automatisierung und Instrumentierung sowie Softwareentwicklung und Probenvorbereitung zu bieten. (29.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - STRATEC Biomedical-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laborausrüsters STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) unter die Lupe.Das Coronavirus mit allen seinen Folgen und Auswirkungen drücke an der Börse auf die Stimmung und die Kurse. Mittlerweile würden sich aber auch immer mehr Unternehmen herauskristallisieren, die in Finanzkreisen zu sog. Profiteuren der Coronavirus-Krise gehören. Eins davon sei STRATEC Biomedical.Der Diagnostik-Konzern sei auf vollautomatische Analysesysteme spezialisiert. Damit könne die Birkenfelder Gesellschaft auch einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Coronavirus leisten. Denn STRATEC Biomedical liefere bereits Geräte an Kunden, mit denen auch Coronavirus-Infektionen nachgewiesen werden könnten.Der italienische Konzern DiaSorin nutze das "MDx"-Analysesystem, um Coronavirus aufzuspüren. Der US-Konzern Hologic als weiterer STRATEC Biomedical-Kunde setze das "Panther-Fusion"-System ein. STRATEC Biomedical selbst könne und dürfe selbst keine Proben entnehmen und Tests durchführen, so Vorstand Marcus Wolfinger gegenüber der "Badischen Neuesten Nachrichten". Der Vertrieb und die Platzierung der Diagnosegeräte sei ausschließlich an die exklusiven Partnerunternehmen möglich. Die hätten zuletzt allem Anschein nach kräftig nachgeordert. Die Nachfrage dürfte in den kommenden Tagen und Wochen weiter steigen. Aber auch mittelfristig sollten die Kapazitäten bei Analysesystemen weltweit wachsen.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄRBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link