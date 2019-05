Die Security Token Offerings sind eine sichere Investmentalternative zu den Initial Coin Offerings. Bildquelle: Tumisu / Pixabay

Der schnelle Aufstieg der ICOs

So ist es nicht verwunderlich, dass bis zur Mitte des Jahres 2018 die Investitionen in ICOs stark abgenommen haben. Wurden im Januar 2018 noch knapp 2,5 Milliarden Dollar in ICOs investiert, lag der Wert im September 2018 nur noch bei 279 Millionen Dollar. Dennoch lohnt sich noch das Investment in ICOs, wenn man folgende Punkte beachtet, auf die Marvin Steinberg, Gründer und Geschäftsführer der CPI Technologies GmbH, hinweist:



Man sollte die geplanten Projekte der Startups genau betrachten. Erfolgreiche ICOs formulieren ihre Ziele klar und leicht verständlich.

Transparenz ist Trumpf. Wer ist in dem Projekt beteiligt, was ist der Business Plan und wo hat das Startup seinen Sitz?

Wie schaut es mit den Vertragskonditionen aus? Da ein ICO den Regulierungsbehörden nicht unterworfen ist, ist es wichtig, dass in den Kaufverträgen alles rechtens ist.



Was ist der Vorteil von STOs?

Marvin Steinberg, Visionär, ICO-Guru und Gründer von CPI Technologies. Bildquelle: Marvin Steinberg



"Die Security Token Offerings greifen auf die Idee der ICOs zurück, bieten den Investoren jedoch zu dem digitalen Gutschein auch etwas Greifbares. Das können Gewinnbeteiligungen, Schuldscheine oder Anleihen sein", erklärt Marvin Steinberg. Mit derartigen Tokens gleichen STOs den traditionellen Wertpapieren und unterliegen damit der Börsenaufsicht. Dies führt dazu, dass STOs rechtlich verpflichtende Investmentverträge sind, die Investoren Anteile eines Unternehmens, Dividenden oder Stimmrechte geben können.



Die Vorteile der STOs liegen auf der Hand. Sie geben Investoren mehr Rechtschutz und eliminieren viele Betrüger, da sie den Zulassungsregularien der Aufsichtsbehörden unterliegen. "Durch die rechtliche Bindung an die Investoren sind die Startups dazu angehalten, Projekte zu etablieren, die auch längere Zeit Bestand haben und nicht nur kurzfristige Gewinne abwerfen", kommentiert Marvin Steinberg. Dies macht STOs auch für Startups außerhalb des Kryptowährungs-Bereiches interessant. Der größte Nachteil der STOs im Vergleich zu den ICOs ist, dass sich STOs von der dezentralisierten Natur der Kryptowährungen distanzieren. (08.05.2019/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) -ICOs waren in den letzten drei Jahren eine der beliebtesten Finanzierungsmöglichkeiten von Startups aus dem Sektor der Kryptowährungen. Von 2014 bis Mitte 2018 haben die Initial Coin Offerings insgesamt über 13 Milliarden US-Dollar gesammelt. Doch was sind ICOs und worin liegen die Vor- und Nachteile dieser Art von Investment?Durch ihre Form unterliegen ICOs nicht den Regulierungsbehörden wie der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) und haben dadurch den Vorteil, flexibler zu sein und schneller auf die Bedürfnisse von Startups und Investoren reagieren zu können. Doch stehen den Investoren durch die fehlende Regulierung weniger Rechte zu. Gleichzeitig haben sie auch weniger Rechtsschutz vor betrügerischen Machenschaften. Aufgrund der Annahme von betrügerischen Machenschaften hat Anfang 2018 die SEC einen der größten ICOs geschlossen . Auch Business Insider berichtete, dass 2017 gerade einmal 48 Prozent der ICOs erfolgreich gewesen sind.