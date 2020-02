Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den Kursverlauf des STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) betitelten wir in unserem Jahresausblick als "einen DER Schlüsselcharts 2020!", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Einschätzung scheine sich zu bewahrheiten. Schließlich sei es zu Jahresbeginn zu einem lehrbuchmäßigen Rücksetzer an die alten Ausbruchsmarken bei 415/408 Punkten gekommen. Zur Erinnerung: Diese Zone stelle die ultimative Schlüsselzone der letzten 20 Jahre dar. D. h. die Auflösung der Schiebezone seit Beginn des Jahrtausends zwischen 160 Punkten auf der Unter- und 415 Punkten auf der Oberseite werde bestätigt. Gleiches gelte für die Auflösung des symmetrischen Dreiecks der letzten fünf Jahre. Aus der Höhe dieses Kursmusters ergebe sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 100 Punkten, welches zu einem Kursziel von knapp 500 Punkten führe. Für einen validen Ausbruch nach Norden spreche auch die Marktbreite. So strebe beispielsweise die Advance-/Decline-Linie auch für den STOXX Europe 600 von einem Hoch zum nächsten. Zudem befinde sich die Mehrzahl der Sektorcharts ebenfalls in vielversprechenden Ausbruchssituationen, so dass Anleger auch auf sektoraler Ebene von einer gesunden Marktbreite ausgehen könnten. Den Stop-Loss für bestehende Engagements könnten Investoren auf die Hochs bei rund 395 Punkten nachziehen. (14.02.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.