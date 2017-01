Euronext-Aktienkurs STMicroelectronics-Aktie:

STMicroelectronics (ISIN: NL0000226223, WKN: 893438, Ticker-Symbol: SGM) ist Europas größter Halbleiterhersteller. Das Unternehmen ist als Aktiengesellschaft in Amsterdam eingetragen, der Hauptsitz befindet sich allerdings in Genf. Das Produktportfolio von STMicroelectronics bietet ein sehr breites Spektrum von Chips für die Automobilindustrie über Flashspeicher zu komplexen SoC für die Telekommunikations- und Unterhaltungselektronikindustrie an. Die größten Kunden des Unternehmens sind Nokia, Hewlett-Packard und Bosch. (04.01.2017/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - STMicroelectronics-Aktienanalyse von Aktienanalyst Francois Meunier von Morgan Stanley:Francois Meunier, Aktienanalyst von Morgan Stanley, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die STMicroelectronics-Aktie (ISIN: NL0000226223, WKN: 893438, Ticker-Symbol: SGM) auf "verkaufen" zurück.Der Analyst habe seine Gewinnprognosen (EPS) für das Unternehmen in Reaktion auf die gute Geschäftsentwicklung angehoben. Jedoch sei das Wertpapier inzwischen zu hoch bewertet, so die Begründung für das neue Anlagevotum.Der Aktienanalyst von Morgan Stanley, Francois Meunier, hat die STMicroelectronics-Aktie von "equal-weight" auf "underweight" herabgestuft. Das Kursziel werde aber von 5,25 auf 7,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 04.01.2017)Tradegate-Aktienkurs STMicroelectronics-Aktie:10,245 Euro -2,43% (04.01.2017, 11:36)