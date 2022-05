Tradegate-Aktienkurs STEICO-Aktie:

94,90 EUR -1,45% (04.05.2022, 11:18)



XETRA-Aktienkurs STEICO-Aktie:

95,20 EUR -0,83% (04.05.2022, 11:32)



ISIN STEICO-Aktie:

DE000A0LR936



WKN STEICO-Aktie:

A0LR93



Ticker-Symbol Deutschland STEICO-Aktie:

ST5



Kurzprofil STEICO SE:



Der STEICO Konzern (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.



STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.



Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.



STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. (04.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - STEICO-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) unverändert mit "kaufen" ein.STEICO habe am Montag nach Börsenschluss den Geschäftsbericht für 2021 sowie die Zahlen für Q1 2022 vorgelegt. Letztere hätten die bereits optimistischen Analystenprognosen umsatz- und ertragsseitig jeweils um mehr als 10% übertroffen.Wachstumsbeschleunigung zum Jahresstart: Der Konzernumsatz in 2021 habe mit 388,2 Mio. Euro (+25,7% yoy) dem vorab gemeldeten Wert entsprochen. Getragen von einer hohen Nachfrage in allen regionalen Märkten und gestützt auf Preiserhöhungen (ca. +12% auf 80% der Produkte zum 01.03.) habe STEICO das Wachstumstempo in Q1 weiter steigern können. So sei mit 115,9 Mio. Euro (+27,9% yoy) bereits im saisonal i.d.R. schwächeren Auftaktquartal ein Umsatz im dreistelligen Mio.-Euro-Bereich erzielt und die Analystenprognose (MONe: 105,0 Mio. Euro) deutlich übertroffen worden. Produktseitig würden die Stegträger mit einem Umsatzplus von 79,5% yoy auf 18,5 Mio. Euro hervorstechen, die vor allem von einer Erholung des Absatzes in Großbritannien (+64,2% yoy) und der starken Verteuerung von klassischem Konstruktionsholz profitiert hätten. Aber auch die Erlöse mit ökologischen Dämmstoffen hätten mit +23,7% yoy auf 76,1 Mio. Euro erneut stark zugelegt, sodass STEICO gegenüber Kunden ins laufende Q2 hinein für zahlreiche Produkte weiter Kontingentierungen vornehme.Trotz hoher CAPEX positiver FCF in 2021 erzielt: Das Konzern-EBIT in 2021 sei mit 67,6 Mio. Euro geringfügig vom vorläufig berichteten Wert (67,9 Mio. Euro) abgewichen. Zudem sei die Steuerquote etwas höher ausgefallen als antizipiert, sodass unterm Strich ein leicht niedriger als erwartetes EPS von 3,42 Euro gestanden habe (MONe: 3,59 Euro). Der Dividendenvorschlag entspreche mit 0,40 Euro je Aktie dennoch exakt der Analystenerwartung. Erstmals seit 2016 habe STEICO im Gesamtjahr überdies einen positiven Free Cashflow i.H.v. 10,6 Mio. Euro (MONe: -0,6 Mio. Euro) erzielt, obwohl die Investitionen in Sachanlagen mit 68,6 Mio. Euro (MONe: 63,2 Mio. Euro) etwas höher ausgefallen seien als antizipiert. Aufgrund der u.a. für den Kapazitätsausbau in Polen und Frankreich weiter deutlich steigenden CAPEX (MONe: 98,0 Mio. Euro) dürfte der FCF in 2022 aber wieder negativ ausfallen (MONe: -12,4 Mio. Euro).Annähernd proportionaler Ergebnisanstieg in Q1: Im von steigenden Beschaffungspreisen geprägten Q1 habe der Rohertrag erwartungsgemäß unterproportional zugelegt (+18,0% yoy), das EBIT habe mit der Entwicklung der Topline aber weitgehend Schritt gehalten und habe mit 17,2 Mio. Euro (+24,6% yoy) ebenfalls die Analystenprognose (15,5 Mio. Euro; Vj.: 13,8 Mio. Euro) übertroffen. Die operative Marge von 14,8% habe damit am oberen Ende der bestätigten Zielspanne für das Gesamtjahr (13-15%) gelegen. Umsatzseitig erwarte der Vorstand nun sogar ein Wachstum von über 20% (zuvor: ca. 15%), was neben dem sukzessiven Volumenausbau auf weiteren Preisanhebungen (+11% zum 01.05.) beruhe. Das Ordervolumen sei laut Vorstand derzeit ungewöhnlich stark, sodass Speck die Visibilität für das Wachstum als hoch erachte. Die Beschaffungsrisiken schätze er aufgrund eines hohen Anteils an lokalem Energie- und Rohstoffbezug (u.a. Staatsforst in PL) als im Branchenvergleich unterdurchschnittlich ein.Nach Fortschreibung ihres DCF-Modells und Anhebung der Prognosen bestätigt Patrick Speck, Analyst der Montega AG, die Kaufempfehlung für die STEICO-Aktie mit einem neuen Kursziel von 125,00 Euro (zuvor: 105,00 Euro). (Analyse vom 04.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze STEICO-Aktie: