XETRA-Aktienkurs STEICO-Aktie:

48,70 EUR -0,41% (12.11.2020, 14:54)



Tradegate-Aktienkurs STEICO-Aktie:

48,60 EUR -0,82% (12.11.2020, 14:48)



ISIN STEICO-Aktie:

DE000A0LR936



WKN STEICO-Aktie:

A0LR93



Ticker-Symbol Deutschland STEICO-Aktie:

ST5



Kurzprofil STEICO SE:



Der STEICO Konzern (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol Deutschland: ST5) entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.



STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.



Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.



STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. (12.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - STEICO-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, erhöht in ihrer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol Deutschland: ST5) von 41 auf 44 Euro.STEICO habe jüngst den Erwerb eines Grundstücks nahe der deutsch-polnischen Grenze verkündet, auf dem die Errichtung eines weiteren Produktionsstandorts geplant sei. Die Finanzierung der neuen Anlage solle aus einem vorhandenen Konsortialkredit erfolgen.Das Unternehmen plane auf dem erworbenen Grundstück ab Mitte 2021 die Errichtung eines neuen Werkes mit zwei Produktionslinien zur Herstellung von Holzfaser-Dämmstoffmatten sowie stabilen, druckfesten Holzfaser-Dämmstoffplatten aus dem Trockenverfahren. Neben dem Bau der Produktionsanlagen umfasse die Planung auch die Errichtung weiterer produktionsnotwendiger Gebäude sowie Infrastrukturarbeiten. Wenngleich STEICO hierbei wiederum einzelne Fertigungskomponenten nutze, die bei vergangenen Gelegenheiten zu wirtschaftlich vorteilhaften Konditionen erworben worden seien, rechne das Unternehmen für das Projekt mit Gesamtinvestitionen zwischen 60 und 70 Mio. Euro. Die Produktionsaufnahme sei für Ende 2022 angesetzt, sodass in diesem Jahr planmäßig zwei Anlagen zur Dämmstoffproduktion anlaufen würden.Insgesamt führe STEICO nunmehr an drei Standorten Erweiterungsinvestitionen für das Segment der Dämmstoffe durch und reagiere damit proaktiv auf potenzielle Produktionsengpässe und längere Lieferzeiten im Hinblick auf die ungebrochen starke Nachfrage. Durch die nun angekündigte Ausweitung der Fertigungskapazitäten sei es dem Unternehmen zudem möglich, die Position als Marktführer weiter zu festigen. Wenngleich STEICO bislang keine Angaben zur Kapazität der neuen Anlage gemacht habe, würden die Aktienanalysten von der Montega AG ab 2023 mit einem signifikanten Umsatzpotenzial im unteren zweistelligen Mio.-Euro-Bereich rechnen. Somit dürfte der Anteil der Dämmstoffe weiter zunehmen (2019: knapp 62% Umsatzanteil) und nach einem erfolgreichen Ramp-Up der Produktionslinien zu einer weiteren Margenausweitung führen (MONe EBIT-Marge Dämmstoffe >10%). Durch vorhandene Standortvorteile in Polen (u.a. gesicherter Holzbezug aus Staatsforst, Personalverfügbarkeit, potenziell begünstigende Ertragssteuer) könnten auch am neuen Standort umfassende Kostenvorteile generiert werden.Um die positiven Wachstumsaussichten sowie die weiterhin starke Entwicklung des Marktumfelds zu reflektieren (aktuell Produktion an Kapazitätsgrenze), hätten die Aktienanalysten von der Montega AG auch ihre kurzfristigen Prognosen überarbeitet. Dank der Position als Marktführer, intakter Nachfragetreiber inmitten eines regulatorisch vorteilhaften Umfelds (u.a. Green Deal der EU) und der zunehmenden Projektrealisierung in der Elementfertigung würden die Aktienanalysten von der Montega AG bei marginal höheren Erlösen mit einer nachhaltig verbesserten EBIT-Marge aufgrund von ergebniserhöhenden Effekten rechnen (nächste Preiserhöhung in H1/21 erwartet). Somit würden sie trotz Anlaufkosten und höherer Abschreibungen für die neuen Produktionslinien sowie der mittelfristigen Zunahme des Wettbewerbs nunmehr eine durchschnittliche EBIT-Marge von rund 11% p.a. bis 2023 prognostizieren.Dennoch hält Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, trotz eines neuen Kursziels von 44,00 Euro (zuvor: 41,00 Euro) aufgrund der hohen Bewertung am Rating "verkaufen" für die STEICO-Aktie fest. (Analyse vom 12.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze STEICO-Aktie: