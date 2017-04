Tradegate-Aktienkurs STADA-Aktie:

Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz im hessischen Bad Vilbel. STADA setzt konsequent auf eine Mehrsäulenstrategie aus Generika und Markenprodukten (OTC) bei zunehmend internationaler Marktausrichtung. Der Konzern ist Deutschlands einziger unabhängiger Generika-Hersteller. STADA ist weltweit mit rund 50 Vertriebsgesellschaften in mehr als 30 Ländern vertreten. Markenprodukte wie Grippostad und Ladival zählen in Deutschland zu den meistverkauften ihrer Produktkategorie.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte STADA einen bereinigten Konzernumsatz von 2.167,2 Millionen Euro, ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 398 Millionen Euro und einen bereinigten Konzerngewinn von 177,3 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte STADA weltweit rund 10.900 Mitarbeiter. (10.04.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktie: Zeit für Gewinnmitnahmen? ChartanalyseBereits seit Monaten tobt bei dem Generikahersteller STADA (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) schon ein Bieterkampf, der zuletzt deutliche Kursgewinne und heute sogar ein Allzeithoch hervorgebracht hat, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nachdem am Montag die Entscheidung für einen Bieter gefallen sei, sei die Aktie um über 11 Prozent angesprungen.Die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven würden insgesamt 66,00 Euro je Aktie bieten, habe STADA am Montag mitgeteilt. Damit werde STADA einschließlich Schulden mit 5,3 Milliarden Euro bewertet - Vorstand und Aufsichtsrat möchten die Offerte unterstützen. Damit dürfte vorerst aber auch die Kursfantasie aus dem Wertpapier verflogen sein, nachdem die Aktie im heutigen Handel bereits in den Bereich des Übernahmepreises angestiegen sei. Obwohl STADA aktuell im Bereich von 64,53 Euro notiere, könnte es zeitweise sogar noch bis auf das Übernahmeangebot aufwärts gehen.Kurzfristig könnten noch vereinzelte Kursgewinne bis in den Bereich von rund 66,00 Euro folgen, höhere Notierungen seien jedoch nicht zu erwarten, es sei denn einer der Bieter biete entsprechend mehr je Anteilsschein. Für bereits investierte Anleger könnte nun der Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen gekommen sein, Long-Positionen seien jetzt tendenziell zweitrangig. Auf der Gegenseite klaffen aber noch die zwei große Kurslücken seit den Jahreshochs aus 2007 und könnten nach der Übernahme für fallende Kurse sorgen, Abgaben auf das Niveau von 58,45 Euro, sowie darunter sogar bis in den Bereich der Jahreshochs aus 2017 um 51,43 Euro wären daher vorstellbar, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 10.04.2017)Xetra-Aktienkurs STADA-Aktie:64,351 EUR +10,47% (10.04.2017, 14:00)