Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz im hessischen Bad Vilbel. STADA setzt konsequent auf eine Mehrsäulenstrategie aus Generika und Markenprodukten (OTC) bei zunehmend internationaler Marktausrichtung. Der Konzern ist Deutschlands einziger unabhängiger Generika-Hersteller. STADA ist weltweit mit rund 50 Vertriebsgesellschaften in mehr als 30 Ländern vertreten. Markenprodukte wie Grippostad und Ladival zählen in Deutschland zu den meistverkauften ihrer Produktkategorie.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte STADA einen bereinigten Konzernumsatz von 2.167,2 Millionen Euro, ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 398 Millionen Euro und einen bereinigten Konzerngewinn von 177,3 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte STADA weltweit rund 10.900 Mitarbeiter. (06.02.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmaunternehmens STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF).Die außerordentliche Hauptversammlung des Unternehmens habe am 02.02.2018 dem Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der Nidda Healthcare Holding GmbH als herrschendem Unternehmen mit einer Mehrheit von rund 99% (benötigt: 75%) des anwesenden Grundkapitals zugestimmt. Paul Singer habe im Vorfeld eine Zustimmung seines Hedgefonds Elliott (Zugriff auf rund 15% der STADA-Aktien) bei entsprechenden Konditionen signalisiert. Im Rahmen des Vertrages werde den außenstehenden Aktionären eine Barabfindung von 74,40 Euro je Aktie angeboten. Ferner sehe er alternativ eine jährliche Ausgleichszahlung (Garantie-Dividende) von 3,82 Euro je Aktie (brutto) bzw. aktuell 3,53 Euro je Aktie (netto) vor.Die Garantie-Dividende werte der Analyst als attraktiv (entspreche Dividendenrendite (brutto) von 4,4%). Sie werde unabhängig von der Geschäftsentwicklung gezahlt (Risiko beschränke sich auf Zahlungsunfähigkeit von Nidda Healthcare Holding). Der Aktienkurs dürfte sich nach Einschätzung des Analysten vor dem Hintergrund des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags künftig weitgehend stabil entwickeln, weil die Nidda Healthcare Holding Kursrückgänge zu weiteren Anteilszukäufen nutzen werde. Zugleich sichere die Barabfindung den Kurs nach unten ab und begrenze so das Verlustrisiko. Potenzial für weitere Kursanstiege könnte im Zuge von Spekulationen auf einen Squeeze-out (möglich bei Anteil von 95%) entstehen, weil die Finanzinvestoren letztlich eine Komplettübernahme anstreben sollten.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse sein "halten"-Votum für die STADA-Aktie und sein Kursziel von 89,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 06.02.2018)Börsenplätze STADA-Aktie:Xetra-Aktienkurs STADA-Aktie:85,20 EUR -0,95% (06.02.2018, 10:50)