Xetra-Aktienkurs STADA-Aktie:

56,84 EUR -0,46% (29.03.2017, 15:29)



Tradegate-Aktienkurs STADA-Aktie:

56,874 EUR -0,05% (29.03.2017, 14:46)



ISIN STADA-Aktie:

DE0007251803



WKN STADA-Aktie:

725180



Ticker-Symbol STADA-Aktie:

SAZ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol STADA-Aktie:

STDAF



Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz im hessischen Bad Vilbel. STADA setzt konsequent auf eine Mehrsäulenstrategie aus Generika und Markenprodukten (OTC) bei zunehmend internationaler Marktausrichtung. Der Konzern ist Deutschlands einziger unabhängiger Generika-Hersteller. STADA ist weltweit mit rund 50 Vertriebsgesellschaften in mehr als 30 Ländern vertreten. Markenprodukte wie Grippostad und Ladival zählen in Deutschland zu den meistverkauften ihrer Produktkategorie.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte STADA einen bereinigten Konzernumsatz von 2.167,2 Millionen Euro, ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 398 Millionen Euro und einen bereinigten Konzerngewinn von 177,3 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte STADA weltweit rund 10.900 Mitarbeiter. (29.03.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des hessischen Pharmaunternehmens STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF).Das endgültige Q4-Zahlenwerk sei angesichts der Neubewertung einer Transaktion von den vorläufigen Zahlen leicht nach unten abgewichen. Die Zielsetzung für 2016 sei erreicht worden (Ausnahme: Nettoergebnis). Der Ausblick für 2017 sei bestätigt worden.Die Aktienkursentwicklung sollte weiterhin primär von den Übernahmebestrebungen beeinflusst werden. Weininger gehe davon aus, dass die Finanzinvestoren ein verbessertes Angebot vorlegen würden. Ein Angebot von deutlich über 60,00 Euro/Aktie sehe er aber weiterhin als unrealistisch an. In seinem Basisszenario rechne der Analyst letztlich mit einer Einigung unter den Parteien.Durch das Übernahmeinteresse sehe Weininger den Aktienkurs gegen nachhaltige deutliche Rücksetzer als abgesichert an (zwei Bieterkonsortien; strategischer Käufer nicht auszuschließen; feindliche Übernahme denkbar).Börsenplätze STADA-Aktie: