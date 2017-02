ISIN STADA-Aktie:

DE0007251803



WKN STADA-Aktie:

725180



Ticker-Symbol STADA-Aktie:

SAZ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol STADA-Aktie:

STDAF



Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) bietet als einer der weltweit führenden Generika-Hersteller seit über hundert Jahren preisgünstige und qualitativ hochwertige Arzneimittel und Gesundheitsprodukte an. Das Geschäftsmodell des Unternehmens mit Sitz in Bad Vilbel (Hessen) ist auf den Gesundheitsmarkt ausgerichtet, wobei sich die international ausgelegten Geschäftstätigkeiten auf den Pharmamarkt mit offensichtlichen Wachstumspotenzialen konzentrieren. Innerhalb des Gesundheits- und Pharmamarkts fokussiert sich STADA auf die beiden Kernsegmente Generika und Markenprodukte.



Unter Kosten- und Risikoaspekten ist STADA bewusst nicht in der Forschung nach bzw. Vermarktung von neuen pharmazeutischen Wirkstoffen aktiv, sondern konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten mit - in der Regel pharmazeutischen - Wirkstoffen, die frei von gewerblichen Schutzrechten, insbesondere Patenten, sind. (16.02.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktie: Es wird ernst! AktienanalyseSeit Jahren ranken sich um STADA (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) Übernahmespekulationen - jetzt wird die Sache allmählich ernst, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wie der Konzern bestätigt habe, hätten gleich zwei Bieter Interesse an einer Übernahme geäußert. Einer davon sei Cinven. Der britische Finanzinvestor habe einen Kaufpreis von 56 Euro je Aktie in Aussicht gestellt, habe STADA erklärt. Der zweite Interessent sei Advent, ebenfalls ein Finanzinvestor. Aber auch Permira, CVC und Bain Capital seien als mögliche Käufer im Gespräch, ebenso wie die Big Pharmas - die Liste der potenziellen Kaufkandidaten sei lang.Die Nachricht über die Interessenbekundungen habe an der Börse für ein regelrechtes Kursfeuerwerk gesorgt. Die STADA-Aktie schoss zeitweise um mehr als 16 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 57,50 Euro nach oben - und dabei ist noch völlig offen, ob es tatsächlich zu einem oder gar mehreren Übernahmeangeboten kommt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 06/2017)Xetra-Aktienkurs STADA-Aktie:55,48 EUR -0,31% (16.02.2017, 16:22)Tradegate-Aktienkurs STADA-Aktie:55,431 EUR -0,62% (16.02.2017, 16:36)