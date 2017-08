Tradegate-Aktienkurs STADA-Aktie:

Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz im hessischen Bad Vilbel. STADA setzt konsequent auf eine Mehrsäulenstrategie aus Generika und Markenprodukten (OTC) bei zunehmend internationaler Marktausrichtung. Der Konzern ist Deutschlands einziger unabhängiger Generika-Hersteller. STADA ist weltweit mit rund 50 Vertriebsgesellschaften in mehr als 30 Ländern vertreten. Markenprodukte wie Grippostad und Ladival zählen in Deutschland zu den meistverkauften ihrer Produktkategorie.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte STADA einen bereinigten Konzernumsatz von 2.167,2 Millionen Euro, ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 398 Millionen Euro und einen bereinigten Konzerngewinn von 177,3 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte STADA weltweit rund 10.900 Mitarbeiter. (29.08.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Pharmaunternehmens STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF).Wie STADA mitgeteilt habe, hätten die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven STADA über die Absicht informiert, einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abschließen zu wollen. Der STADA-Vorstand habe entschieden, in die Gespräche einzutreten. Den verbliebenen STADA-Aktionären solle nun ein Angebot zum Erwerb der Aktien gegen Barabfindung gemacht und für die Dauer des Vertrages eine Ausgleichszahlung gewährt werden. Genauere Informationen würden noch gemeldet. Nach dem erfolgreichen Übernahmeangebot hätten zudem die Aufsichtsratsmitglieder (mit Ausnahme von Eric Cornut) erklärt, ihre Ämter mit Ablauf des 25.09. niederzulegen.Dass die Finanzinvestoren einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abschließen und sich dazu möglichst zeitnah die auf der Hauptversammlung nötige Mehrheit von 75% des anwesenden Grundkapitals sichern möchten, sei von Weininger bereits erwartet worden. Interessant dürfte vor diesem Hintergrund sein, ob die entsprechende Mehrheit bereits auf der Hauptversammlung am 30.08. erreicht werde.Infolge der Spekulationen auf ein höheres Angebot habe die STADA-Aktie deutlich zulegen können (seit 17.08.: +25%). Der Analyst sehe diesen Anstieg aber als übertrieben und nicht nachhaltig an. Der Aktienkurs sollte nach Meinung des Analysten künftig aber weiterhin deutlich über dem Angebotspreis von 66,25 Euro je Aktie liegen.