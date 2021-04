TSE-Aktienkurs SSR Mining-Aktie:

20,45 CAD -1,45% (23.04.2021, 22:00)



ISIN SSR Mining-Aktie:

CA7847301032



WKN SSR Mining-Aktie:

A2DVLE



Ticker Symbol SSR Mining-Aktie Deutschland:

ZSV



TSE-Ticker-Symbol SSR Mining-Aktie:

SSRM



Kurzprofil SSR Mining Inc.:



SSR Mining Inc. (ISIN: CA7847301032, WKN: A2DVLE, Ticker Symbol: ZSV, TSE-Ticker-Symbol: SSRM), vormals Silver Standard Resources Inc., gegründet am 11. Dezember 1946, ist ein Rohstoffunternehmen mit Sitz in Vancouver. Das kanadische Unternehmen beschäftigt sich mit dem Betrieb, dem Erwerb, der Erkundung und der Erschließung von Edelmetallressourcen auf dem amerikanischen Kontinent. SSR Mining konzentriert sich auf die Silberproduktion aus der Pirquitas-Mine in Argentinien und die Goldproduktion aus der Marigold-Mine in Nevada, USA. (24.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SSR Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Minenbetreibers SSR Mining Inc. (ISIN: CA7847301032, WKN: A2DVLE, Ticker Symbol: ZSV, TSE-Ticker-Symbol: SSRM) unter die Lupe.Die SSR Mining-Aktie sei auf dem Papier sehr günstig bewertet. Nun habe der kanadische Konzern auch einen Aktinrückkauf angekündigt. Das sollte der SSR Mining-Aktie wieder auf die Sprünge helfen, denn sie sei im Rahmen der letzten Korrektur ohnehin wohl etwas zu stark abgestraft worden. Den amerikanischen Anlegern habe offenbar eine Übernahme in der Türkei nicht gefallen, auch wenn sie operativ für SSR Mining ein kluger Schachzug gewesen sei, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.04.2021)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze SSR Mining-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SSR Mining-Aktie:13,58 EUR -1,63% (23.04.2021, 22:26)