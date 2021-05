ISIN SSR Mining-Aktie:

CA7847301032



WKN SSR Mining-Aktie:

A2DVLE



Ticker Symbol SSR Mining-Aktie Deutschland:

ZSV



TSE-Ticker-Symbol SSR Mining-Aktie:

SSRM



Kurzprofil SSR Mining Inc.:



SSR Mining Inc. (ISIN: CA7847301032, WKN: A2DVLE, Ticker Symbol: ZSV, TSE-Ticker-Symbol: SSRM), vormals Silver Standard Resources Inc., gegründet am 11. Dezember 1946, ist ein Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Betrieb, dem Erwerb, der Erkundung und der Erschließung von Edelmetallressourcen auf dem amerikanischen Kontinent.



Das Unternehmen konzentriert sich auf die Silberproduktion aus der Pirquitas-Mine in Argentinien und die Goldproduktion aus der Marigold-Mine in Nevada, USA. (20.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SSR Mining-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Minenbetreibers SSR Mining Inc. (ISIN: CA7847301032, WKN: A2DVLE, Ticker Symbol: ZSV, TSE-Ticker-Symbol: SSRM) charttechnisch unter die Lupe.Flaggen seien derzeit das charttechnisch beherrschende Thema im gesamten Edelmetallsektor. Keine Ausnahme stelle dabei die SSR-Aktie dar und doch sollten Anleger deren Kursverlauf ein ganz besonderes Augenmerk schenken. Das liege vor allem am Ausmaß der Korrekturbewegung, das die vorliegende Flagge mit sich gebracht habe. Schließlich sei es im Verlauf der Konsolidierung zu einem Pullback an die Kreuzunterstützung aus der Nackenzone der langfristigen Bodenbildung seit 2012 und dem ehemaligen Baissetrend seit 2007 bei rund 15 USD gekommen. Die grundsätzliche Trendwende sei demnach bestätigt worden. Für das charttechnische "i-Tüpfelchen" würde in diesem Kontext ein Bruch des Korrekturtrends seit Sommer 2020 (akt. bei 19,12 USD) sorgen, denn damit wäre gleichzeitig die eingangs beschriebene Flagge nach oben aufgelöst. Im Erfolgsfall sollte der Minentitel perspektivisch Kurs auf das 2020er-Hoch bei 25,32 USD nehmen. Die idealtypische Umsatzentwicklung, das jüngste MACD-Kaufsignal sowie der bereits erfolgte Flaggenausbruch im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) seien möglicherweise Vorboten eines Ausbruchs im eigentlichen Chartverlauf, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 20.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SSR Mining-Aktie:15,32 EUR +0,76% (20.05.2021, 08:00)TSE-Aktienkurs SSR Mining-Aktie:22,41 CAD +1,27% (19.05.2021, 22:00)