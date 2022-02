Tradegate-Aktienkurs SQM-Aktie:

55,00 EUR +0,36% (11.02.2022, 09:57)



NYSE-Aktienkurs SQM-Aktie:

62,64 USD +6,49% (10.02.2022, 22:00)



ISIN SQM-Aktie:

US8336351056



WKN SQM-Aktie:

895007



Ticker-Symbol SQM-Aktie:

QYM



NYSE-Symbol SQM-Aktie:

SQM



Kurzprofil Sociedad Química y Minera (SQM):



Die Sociedad Química y Minera (SQM) (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, Ticker-Symbol: QYM, NYSE-Symbol: SQM) ist ein chilenischer Chemiekonzern. SQM ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Hersteller von Kaliumnitrat und Iodprodukten und einer der größten Produzenten von Lithiumsalzen. (11.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SQM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Sociedad Química y Minera (SQM) (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, Ticker-Symbol: QYM, NYSE-Symbol: SQM) unter die Lupe.Es sei für Anleger manchmal wirklich schwierig. Setze man eher auf den einen Trend oder den anderen? Bei der Frage, ob man am Lithium-Boom oder an der Düngemittel-Hausse partizipieren sollte, gebe es allerdings eine einfache Antwort: SQM. Denn das Unternehmen sei in beiden Bereichen sehr stark aufgestellt.Die breite Aufstellung des chilenischen Konzerns in gleich zwei strategisch wichtigen Bereichen gefalle offenbar auch den Experten der Deutschen Bank. So habe deren Analystin Corinne Blanchard das Mitglied des Langfristigen Musterdepot erneut genauer unter die Lupe genommen. Ergebnis: Das Kursziel sei von 73,00 auf 88,00 Dollar erhöht worden. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau errechne sich daraus Aufwärtspotenzial von 40 Prozent. Dementsprechend laute das Rating unverändert "Buy".Auch DER AKTIONÄR bleibe für die SQM-Aktie bullish gestimmt. Anleger können weiterhin einsteigen (Stoppkurs: 41,00 Euro), so Thorsten Küfner. SQM sei indes die größte Position im Best of Lithium Index. (Analyse vom 11.02.2022)Börsenplätze SQM-Aktie: