Die SPORTTOTAL AG (ehemals _wige MEDIA AG) (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) ist ein international operierender Mediendienstleister, der sich seit 2017 unter neuem Namen auf den Kernbereich Sport konzentriert. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Übertragung, Vermarktung und Organisation von großen Sportereignissen, wie beispielsweise die Olympischen Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften und Formel-1-Rennen und bietet Services und Lösungen entlang der Wertschöpfungskette für Live-, TV- und Content-Produktionen an. Dabei ist der Full-Service-Anbieter für Sportevents in den Bereichen Außenübertragung, TV-, Content-Produktion, TV-Vermarktung, Vermietung, Ausstattung ganzer Sportstätten sowie Eventmarketing tätig und bietet damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen an.



Mittlerweile ist das Unternehmen zum international operierenden Lösungsanbieter für Veranstalter, Sender, Firmen, Agenturen und Sponsoren avanciert und ermöglicht seinen Kunden und Partnern eine bestmögliche mediale Präsentation ihrer Veranstaltung. Über die neue digitale Sport-Video-Plattform sporttotal.tv kann das Unternehmen eigene Inhalte vermarkten und über den TV-Streaming-Sender verbreiten. Schwerpunkt stellt hierbei der Amateursport dar. (08.04.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SPORTTOTAL-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, lässt in seiner aktuellen Aktienanalyse das Rating für die Aktie der SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) vorläufig ausgesetzt.SPORTTOTAL habe jüngst über eine Kooperation mit der Telekom Deutschland GmbH berichtet und erste Angaben zum finanziellen Ausmaß gemacht.Die "Corona-Krise" habe dazu geführt, dass die Regional- und Landesverbände diverser Sportarten im März den Spielbetrieb ausgesetzt hätten. Dies betreffe nicht nur den Bereich Fußball sondern auch andere Sportarten, die SPORTTOTAL inzwischen auf der Streaming-Plattform angebunden habe (u.a. Volleyball, Basketball, Handball). Somit fehle dem Unternehmen derzeit neuer Content, wodurch auch die Nutzerzahlen sinken sollten. In der aktuellen Phase erwarte Markmann daher auch nur wenige Fortschritte hinsichtlich der Anbindung neuer Werbepartner auf der Plattform. Neben dem DIGITAL-Bereich dürfte derzeit auch das LIVE-Segment eine geringere Auslastung bzw. ein erhöhtes Risiko hinsichtlich der Durchführung zukünftiger Veranstaltungen aufweisen.Umso erfreulicher sei es, dass es dem Unternehmen gelungen sei, die vorhandene redaktionelle und technische Infrastruktur anderweitig einzusetzen. So betreibe die 100%-Tochtergesellschaft sporttotal.tv gmbh den neuen Unterhaltungssender "#DABEI", der aktuell über die Kanäle der Deutschen Telekom verbreitet werde. Themenblöcke des neuen Programms seien beispielsweise "Fit&Gesund" (Yoga, Fitness-Training für zu Hause und Ernährungstipps), "Unterhalten" (Comedy und Konzerte), "Talk&News" (mit Christian Ulmen und Fahrid Yardim) oder "Kids@home" (u.a. Homeschooling). Diese neuen Formate würden zunächst in mehrstündigen Sendeschleifen von SPORTTOTAL produziert und dann mehrfach täglich ausgestrahlt. Abrufbar sei das Programm für Telekomkunden über MagentaTV sowie online über "www.magentatv.de" bzw. "www.dabei-tv.de".Die vereinbarte Pilotphase des Projekts mit der Telekom laufe bereits seit Ende März und sei für nur zwei Monate vereinbart. SPORTTOTAL rechne mit einem mittleren sechsstelligen Umsatzbeitrag pro Monat (MONe: 0,6 Mio. Euro). Für das laufende Geschäftsjahr würde dies ein Erlösvolumen i.H.v. 5,4 Mio. Euro sowie ab 2021 von 7,2 Mio. Euro bedeuten. Aufgrund der effizienten Nutzung größtenteils vorhandener Ressourcen rechne der Analyst mit einem attraktiven Margenniveau (MONe: 30% EBIT-Marge).Auch auf das operative Geschäft von SPORTTOTAL habe die "Corona-Krise" negative Auswirkungen. Die alternative Nutzung der Studio- und Sendestruktur sei nach Erachten des Analysten jedoch ein guter Weg, um die vorhandenen Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Unabhängig von den temporären Belastungen sei SPORTTOTAL mit der Multi-Sport-Streamingplattform frühzeitig in einem Wachstumsmarkt positioniert, der sich nach der Krise wieder schnell erholen sollte.Aufgrund der weiterhin bestehenden Finanzierungsunsicherheiten lässt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, das Rating für die SPORTTOTAL-Aktie vorläufig ausgesetzt. (Analyse vom 08.04.2020)