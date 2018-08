Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SPORTTOTAL-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1).Im ersten Halbjahr habe SPORTTOTAL Erlöse von 23,9 Mio. Euro erzielt und damit die Analysten-Erwartungen erfüllt (MONe: 23,5 Mio. Euro). Im Vorjahreszeitraum hätten die Umsätze aus den fortgeführten Bereichen noch bei 26,7 Mio. Euro gelegen. Das EBITDA habe sich deutlich von 0,2 Mio. Euro im Vorjahr auf nun -2,8 Mio. Euro (MONe: -3,0 Mio. Euro) verschlechtert. Der Umsatz- und Ergebnisrückgang dürfte primär auf ein Rennstreckenprojekt im Segment VENUES zurückzuführen sein, das später als ursprünglich erwartet verbucht worden sei.Inzwischen habe SPORTTOTAL jedoch wieder zwei Erfolge im Projektgeschäft vermelden und einen Auftrag zur Rennstreckenausstattung in Brasilien (MONe: Auftragsvolumen rd. 12 Mio. Euro) sowie ein weiteres Projekt in Russland (MONe: Auftragsvolumen rd. 4 Mio. Euro) gewinnen können. Das Projekt in Brasilien werde größtenteils in 2019 umsatz- und ergebniswirksam, wohingegen der Auftrag aus Russland bereits zu großen Teilen im zweiten Halbjahr 2018 realisiert werde (MONe: Umsatz ca. 2,3 Mio. Euro, EBIT ca. 0,6 Mio. Euro).Die EU-Expansion habe SPORTTOTAL schon Ende 2017 angekündigt und damals durch die Kooperationsvereinbarung mit dem Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) bereits den ersten Schritt gemacht. Nun habe der Vorstand für das laufende Jahr weitere Fortschritte hinsichtlich der Internationalisierung in Aussicht gestellt. Die Dynamik des Kamera-Rollouts habe zuletzt nachgelassen, da SPORTTOTAL nach der Pilotphase im vergangenen Jahr nun spürbar zeitintensiveren Vertragsverhandlungen mit Sport-Verbänden/Vereinen ausgesetzt sein dürfte.Bis zum Jahresende plane SPORTTOTAL, die Anzahl der installierten Kameras von derzeit etwas über 300 Stück auf ca. 450 deutlich zu erhöhen. Zu Jahresbeginn seien es rund 200 Kameras gewesen. Grundsätzlich sehe der Analyst den zeitnahen Markteintritt in Europa insbesondere vor dem Hintergrund eines möglicherweise steigenden Wettbewerbsdrucks als strategisch sinnvoll an. Allerdings halte er die Ziele hinsichtlich der Kamerainstallationen aufgrund des langsamen Rollouttempos für durchaus ambitioniert.SPORTTOTAL habe durch die deutliche Guidanceanpassung Ende Juni einen spürbaren Vertrauensverlust am Kapitalmarkt erlitten. Wichtig sei daher, dass das Unternehmen die selbstgesteckten Ziele insbesondere bzgl. des Fortschritts beim Streamingportal sporttotal.tv nun einhalte. Der Analyst glaube weiterhin an den Erfolg des Unternehmens, wenngleich die Visibilität hinsichtlich der Unternehmensentwicklung als gering einzustufen sei.Das Rating für die SPORTTOTAL-Aktie lautet daher mit unverändertem Kursziel von 3,50 Euro nach wie vor "kaufen", so Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG. (Analyse vom 29.08.2018)