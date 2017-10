Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Da muss jetzt geliefert werden. Die vollmundigen Ankündigungen der FDP dürfen keine Luftnummer werden. Investitionen in Bildung und Forschung sind aus Sicht der SPD-Bundestagsfraktion für die kommende Legislaturperiode unabdingbar, so Ernst Dieter Rossmann, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die SPD-Bundestagsfraktion fordert eine nationale Bildungsallianz aller Partner zur Stärkung der Chancen in unserem Bildungswesen. Hierbei haben der Ausbau der Ganztagsschulen, ein Schulmodernisierungsprogramm für gut ausgerüstete Klassenzimmer und mehr Schulsozialarbeit oberste Priorität. Der Bund muss endlich dort investieren, wo es für mehr Bildungschancen am Dringendsten benötigt wird.Auch die Weiterbildung und das lebenslange Lernen will die FDP vorantreiben. Dieses zentrale Thema der Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik muss angegangen werden. Das Chancenkonto der SPD liefert eine Antwort auf die drängenden Veränderungen der digitalen Arbeitswelt". (Pressemitteilung vom 30.10.2017) (31.10.2017/ac/a/m)