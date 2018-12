Berlin (www.aktiencheck.de) - Die britische Regierung verschiebt die Brexit-Abstimmung im Unterhaus, so die SPD-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Die enormen Schwierigkeiten, eine Mehrheit in Unterhaus für den Brexit-Deal zu bekommen, sind seit langem unverkennbar. Die konservative Regierungsfraktion ist in mehrere Gruppen zerfallen, die völlig gegensätzliche Positionen zum Brexit vertreten. Was die eine Seite wünscht, wird von einer anderen vehement abgelehnt.Deshalb ist auch völlig unklar, welche Änderungen May auf dem am Donnerstag beginnenden Europäischen Rat erbitten könnte. Ohnehin gerät angesichts des ungeordneten Prozesses in London völlig aus dem Blick, dass auch die EU-Seite erhebliche Zugeständnisse gemacht hat. Jede Änderung am Austrittsabkommen würde den Zusammenhalt der EU der 27 und die Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes gefährden. Erst recht ausgeschlossen sind Änderungen am sogenannten back stop, der Rückfalllösung zur Vermeidung von Grenzkontrollen auf der irischen Insel. Er ist unverzichtbar, um den dortigen Frieden nicht zu gefährden." (Pressemitteilung vom 10.12.2018) (11.12.2018/ac/a/m)