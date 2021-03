Börsenplätze SMT Scharf-Aktie:



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (02.03.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von der Montega AG:Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) weiterhin zu kaufen.SMT Scharf habe gestern Abend vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht, die umsatzseitig die Analystenprognose getroffen hätten, ergebnisseitig jedoch darunter liegen würden.Die fehlende Zulassung für China-III-Maschinen laste schwer: Der Konzernerlös sei im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 50,2 Mio. Euro (-33,4% yoy) gesunken, womit die im November angepasste Prognose (48 bis 50 Mio. Euro) und auch die Analystenschätzung (50,2 Mio. Euro) erreicht worden seien. Das vorläufig berichtete EBIT habe hingegen mit -8,1 Mio. Euro sowohl den vom Unternehmen gesetzten Korridor (-6,0 bis -6,5 Mio. Euro) als auch die Analystenerwartung (MONe: -6,3 Mio. Euro) deutlich verfehlt.Hauptgrund für die schwache operative Entwicklung in Q4/20 sei die durch die Pandemie weiterhin gehemmte Aktivität auf dem weltweiten Markt für Bergbauausrüstung gewesen. Viele Bergwerke hätten zeitweise schließen müssen oder hätten weit unter ihrer Kapazitätsgrenze operiert, wodurch der Bedarf nach neuen Transportlösungen wesentlich nachgelassen habe. Hinzu komme ein deutlicher Einbruch der sonst relativ stabilen Service-Umsätze und die weiterhin ausstehende Zulassung der China-III-Maschinen, wodurch bereits ausgelieferte Maschinen gemäß IAS 18 noch nicht als Umsatz hätten verbucht werden können.Das gegenüber dem Vorjahr substanziell niedrigere EBIT sei im Wesentlichen ein Resultat aus bereits in Q3 vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen i.H.v. 6,6 Mio. Euro. Zusätzlich hätten sich eine Wertberichtigung bei der Tochtergesellschaft Nowilan, Aufwendungen für noch nicht umsatzwirksame Maschinenauslieferungen sowie verhältnismäßig deckungsbeitragsschwache Erlöse aus dem Verkauf älterer Maschinen negativ auf das operative Ergebnis in Q4 (-0,9 Mio. Euro) ausgewirkt, das somit deutlich unter der Analystenprognose liege (MONe: 0,9 Mio. Euro).Angesichts der Corona-bedingt nach wie vor schwierigen Geschäftslage gehe Bentlage von einem verhaltenen Start in H1/21 aus. Dennoch würden gerade die bevorstehende Zulassung der China-III-Maschinen und die Partnerschaft mit Polymetal Chancen für erhebliche Aufholeffekte im zweiten Halbjahr bieten.Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, ist vom Investment Case weiterhin überzeugt und bestätigt seine Kaufempfehlung für die SMT Scharf-Aktie mit einem neuen Kursziel von 12,50 Euro (zuvor: 13,50 Euro). (Analyse vom 02.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link