Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (10.02.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pierre Gröning von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) weiterhin zu kaufen.Der Vorstand von SMT Scharf habe bei seiner Teilnahme am Hamburger Investorentag (HIT) in der vergangenen Woche einen positiven Eindruck hinterlassen und den Blick des Analysten auf den Investment Case bestätigt.Schlussquartal vor allem im chinesischen Markt deutlich stärker als befürchtet: Anfang Oktober habe SMT Scharf angesichts eines deutlichen Nachfragerückgangs in wichtigen Absatzmärkten seine Prognose für das Geschäftsjahr 2019 gesenkt. Die gedämpfte Erwartung sei in erster Linie auf das angespannte Umfeld im für das Unternehmen elementaren chinesischen Markt zurückzuführen gewesen (ca. 40% Umsatzanteil). Dort hätten neue Regulierungsanforderungen für Emissionsgrenzen von Maschinen im Einsatz unter Tage zu substanziellen Produktionsumstellungen und Lieferverzögerungen der benötigten Motoren geführt, während die Nachfrage nach Maschinen mit der bisherigen Motorengeneration eingebrochen sei. Als Resultat sei der regionale Erlös in Q3/19 um 27,6% auf 5,5 Mio. Euro gefallen (vs. H1/19: +67,1%).Entgegen der Erwartungen habe sich die Nachfragesituation in China gemäß Vorstand im restlichen Jahresverlauf jedoch wieder spürbar erholt. Die von SMT Scharf neu entwickelte Motorengeneration befinde sich derzeit zwar weiterhin im Zulassungsprozess (erwarteter Verkaufsstart in Q3/20), jedoch hätten die chinesischen Schlüsselkunden aufgrund des ungebrochenen Bedarfs an zusätzlicher Bergbauausrüstung eine über den Erwartungen liegende Anzahl an Maschinen der alten Generation bestellt. Das Schlussquartal dürfte daher nach Erachten des Analysten deutlich besser als bisher befürchtet ausfallen. Gröning rechne mit einem Erlös von rund 24,0 Mio. Euro (+1,2% yoy), womit das bei SMT Scharf traditionell starke Q4 mit einem Anteil von 32,6% auch in 2019 das stärkste Quartal gewesen sein sollte (vs. 5Y-Durchschnitt: 33,3%). Auch ergebnisseitig sei nun folglich von einem deutlich höheren Quartalsbeitrag auszugehen. Gröning prognostiziere ein EBIT von rund 1,2 Mio. Euro (Marge: 5,1%).Angepasste Jahresziele dürften übertroffen werden: In Anbetracht des stärker als bislang erwarteten Jahresendspurts erscheine die im Oktober gesenkte Guidance (Umsatz: 65,0-67,0 Mio. Euro; EBIT: 4,5-5,0 Mio. Euro) nun als zu konservativ. Die Analystenschätzungen würden einen Konzernerlös von ca. 73,7 Mio. Euro und ein EBIT von etwa 5,4 Mio. Euro implizieren, womit die Jahreswerte umsatzseitig in der oberen Hälfte der ursprünglichen Guidance (72,0-75,0 Mio. Euro) und ergebnisseitig nur marginal unterhalb der eingangs prognostizierten Bandbreite (5,5-6,0 Mio. Euro) liegen würden.Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die SMT Scharf-Aktie mit einem neuen Kursziel von 15,50 Euro (zuvor: 14,50 Euro) infolge erhöhter Schätzungen. (Analyse vom 10.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link