Börsenplätze SMT Scharf-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:

12,70 EUR 0,00% (15.05.2019, 11:52)



Xetra-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:

12,70 EUR 0,00% (15.05.2019, 14:16)



ISIN SMT Scharf-Aktie:

DE0005751986



WKN SMT Scharf-Aktie:

575198



Ticker-Symbol SMT Scharf-Aktie:

S4A



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SMT Scharf-Aktie:

SMTAF



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (15.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) weiterhin zu kaufen.SMT Scharf habe heute gute Zahlen für das 1. Quartal berichtet und die im Zuge der Veröffentlichung des Geschäftsberichts kommunizierten Gesamtjahresziele bestätigt.Der Umsatz habe sich in den ersten drei Monaten signifikant um 31,0% auf 14,9 Mio. Euro erhöht. Hierzu habe zum einen die erfreuliche Entwicklung des Neuanlagengeschäfts beigetragen, das aufgrund der hohen Investitionen im Bergbau als Folge des anhaltend guten Markumfelds mit 4,9 Mio. Euro um 20,4% über dem Vorjahreswert gelegen habe. Gleichzeitig habe sich SMT Scharfs Strategie der letzten Jahre ausgezahlt, durch eine aggressivere Preispolitik Marktanteile zu gewinnen. Die dadurch gestiegene installierte Basis habe zu einer überproportionalen Ausweitung des Service- und Ersatzteilegeschäfts auf rund 10,0 Mio. Euro (+36,5%) geführt. Mit einem Erlösanstieg auf 6,6 Mio. Euro (+144,4%) sei China mit Abstand der stärkste regionale Wachstumstreiber gewesen. Auf Segmentebene habe nicht zuletzt die positive Entwicklung von RDH dazu beigetragen, dass die Bedeutung des Nicht-Kohle-Bergbaus weiter zugenommen habe (Umsatzanteil: 33,4% nach 24,6% im Q1 2018).Ein vorteilhafter Produktmix aufgrund des höheren Serviceanteils, weitere Erfolge durch Effizienzsteigerungsmaßnahmen sowie positive Währungseffekte seien in einer überproportionalen Steigerung des EBITs auf 1,6 Mio. Euro (+155,5%) gemündet. Selbst ohne positive Wechselkurseinflüsse (MONe: 0,4 Mio. Euro) hätte das operative Ergebnis deutlich über dem Vorjahreswert gelegen.Vor dem Hintergrund der erfreulichen Entwicklung in Q1 und einer anhaltend guten Auftragssituation (Auftragsbestand in Q1: 19,4 Mio. Euro nach 19,7 Mio. Euro per Ende 2018) habe das Unternehmen seine Gesamtjahresziele bestätigt. Demnach gehe SMT Scharf unverändert von einem Umsatz in der Bandbreite von 72 und 75 Mio. Euro und einem EBIT zwischen 5,5 und 6,0 Mio. Euro aus. Da sogar das obere Ende der EBIT-Spanne für die nächsten Quartale einen Ergebnisrückgang impliziere, erachte der Analyst die Guidance weiterhin als konservativ.Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung für die SMT Scharf-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 18,00 Euro. (Analyse vom 15.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link