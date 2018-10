Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

20,70 EUR +3,50% (31.10.2018, 09:34)



Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

21,34 EUR +5,75% (31.10.2018, 09:49)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) heute die Voraussetzungen für die dezentrale, digitale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Dieser Aufgabe widmen sich über 3.000 SMA Mitarbeiter in 20 Ländern mit großer Leidenschaft. Mit den innovativen Lösungen für alle Photovoltaikanwendungen ermöglicht die SMA Solar Technology AG Menschen und Unternehmen weltweit mehr Unabhängigkeit in der Anwendung von Energie. Gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern und Kunden macht die SMA Solar Technology AG den Umbau zu einer unabhängigen, dezentralen und erneuerbaren Energieversorgung möglich.



Seit über 35 Jahren setzt SMA technologische Trends und treibt die Entwicklung der Erneuerbaren Energien voran. Mit ihren bahnbrechenden Wechselrichter-Technologien hat die SMA Solar Technology AG maßgeblich dazu beigetragen, dass die Erneuerbaren Energien die Pionierphase hinter sich gelassen haben und weltweit immer mehr zur Selbstverständlichkeit werden.



Mit der Digitalisierung der Energiewirtschaft bricht die SMA Solar Technology AG nun auf in die Energiewelt der Zukunft. Photovoltaik spielt dabei eine wichtige Rolle, denn sie wird schon bald in allen Regionen die kostengünstigste Energiequelle sein.



Um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, gilt es, Photovoltaik mit Speichern, E-Mobilität und weiteren Sektoren zu vernetzen und in das Gesamtsystem zu integrieren. Hier nimmt SMA eine Schlüsselrolle ein. Die lange Erfahrung und umfassende Expertise machen SMA zu einem gefragten Ansprechpartner für führende Unternehmen aus anderen Bereichen. Schon heute entwickelt SMA anspruchsvolle Systemlösungen, die optimal auf die Bedürfnisse der "Strom-Prosumer" von morgen zugeschnitten sind.



Die SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) gelistet und im SDAX der deutschen Börse notiert. Ihre vielfach ausgezeichnete Technologie ist durch rund 1.100 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. (31.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Es sei höchste Zeit geworden: Pierre-Pascal Urbon habe Mitte Oktober 2018 sein Amt als Vorstandssprecher bei der SMA Solar niedergelegt. Nach eigenen Angaben gehe Urbon "im besten Einvernehmen" und werde in Medien zitiert: "Es war meine Entscheidung, ich wollte es so." Wir meinen, dass Urbon schlicht nicht mehr tragbar war, er aber immerhin für sich selbst die Konsequenzen gezogen hat, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Er sei seit 2006 im Vorstand des Unternehmens gewesen und habe die Firma seit 2011 als Vorstandssprecher geführt.2011 habe er noch satte Gewinne präsentieren können, 2012 hätten sich diese schon merklich reduziert. Seit dem Jahr 2013 sei es dann abwärts gegangen. 2013 habe der Verlust rund 67 Mio. Euro betragen. 2014 habe SMA gut 180 Mio. Euro versenkt. 2015 habe die Firma immerhin wieder einen kleinen Gewinn erzielt. 2016 und 2017 seien jeweils netto rund 30 Mio. Euro verdient worden. Die Headline "SMA Solar Technology AG senkt Prognose für das laufende Geschäftsjahr" habe Urbon in den vergangenen Jahren mehrfach verfassen müssen; vor seinem Rücktritt erneut. Eine Gewinnwarnung habe er im Jahr 2013, 2014, 2016 und 2018 präsentiert. 2015 habe er die Prognose anheben können und auch 2017 sei es ein wenig besser gelaufen als angenommen. Die Bilanz sei in der Summe aber schon sehr ernüchternd.2013 habe Urbon noch mehr als 5.100 Mitarbeiter beschäftigt. Addiere man noch Zeitarbeitskräfte hinzu, seien es immerhin gut 5.800 gewesen. Per Ende 2017 habe sich die Mitarbeiterzahl auf über 3.200 reduziert. Inklusive Zeitarbeitskräfte seien es knapp 4.000 gewesen.Angesichts der schwachen Bilanz der letzten fünf Jahre sei die Entwicklung der Vergütung von Urbon alles andere als nachvollziehbar. 2013 und 2014 habe das Fixum noch bei 350.000 Euro gelegen. 2015 habe es eine Anhebung auf 0,5 Mio. Euro gegeben und 2016 habe er sich über eine Gehaltserhöhung auf 650.000 Euro freuen dürfen. Den Vogel abgeschossen habe der Aufsichtsrat aber für das Jahr 2017. Er habe das fixe Gehalt von Urbon auf sage und schreibe 1,2 Mio. Euro verdoppelt. Inklusive aller Nebenleistungen und Bonuszahlungen habe die Gesamtvergütung des Jahres 2017 sogar mehr als 1,8 Mio. Euro betragen. Auch in den Vorjahren sei die Gesamtvergütung meisten sehr üppig gewesen und habe das Fixum im Regelfall deutlich überschritten.Aufsichtsratschef Erik Ehrentraut scheint die letzten Jahre allerdings gänzlich anders zu werten als wir das tun, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". " Er hat das Unternehmen geprägt und maßgeblichen Anteil an dem Erfolg der letzten Jahre " Welchen Erfolg Ehrentraut meine, erschließe sich nicht wirklich.Vielleicht meine Ehrentraut unter anderem das glückliche Händchen von Urbon bei seinem Aktienverkauf privater SMA-Aktien in diesem Jahr. Urbon habe Ende Mai dieses Jahres Aktien im Volumen von fast 4 Mio. Euro bei Kursen zwischen 53 und 56 Euro verkauft. Mitglieder seiner Familie hätten Aktien im Volumen von knapp 1 Mio. Euro verkauft. Insgesamt hätten der Familie Urbon diese Verkäufe fast 5 Mio. Euro eingebracht. Ehrentraut habe übrigens im Mai 2018 auch Aktien von SMA veräußert.Eine heftige Gewinnwarnung sei jüngst gefolgt. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" würden meinen, dass diese Mitteilung über die Anpassung der Prognose zu spät verkündet worden sei. Uns war das schließlich schon im Juni (!) klar, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". SMA-Sprecherin Susanne Henkel teile den Aktienexperten auf Nachfrage mit: " Wir haben bereits im Prognosebericht unseres Halbjahresberichts ( ) darauf hingewiesen, dass die damalige Umsatz- und Ergebnisprognose auf der Annahme basierte, dass in Erwartung weiter fallender Solarmodulpreise keine PV-Projekte in größerem Umfang verschoben werden. Genau dies ist nun aber eingetreten. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand die Prognose angepasst und die Öffentlichkeit über die Prognoseänderung informiert."Interessant sei jedenfalls, dass die chinesische Regierung Ende Mai eine drastische Kürzung der PV-Ausbauziele kommuniziert habe. Henkel teilte uns zudem weiter mit: "Die drastische Kürzung der PV-Ausbauziele durch die chinesische Regierung Ende Mai kam für alle Marktteilnehmer vollkommen überraschend. Die Auswirkungen waren zum damaligen Zeitpunkt noch nicht abzusehen", so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Sehr interessant auch, dass Urbon, Ehrentraut und andere Organe im Mai 2018 eifrig SMA-Aktien verkauft hätten. Vielleicht hätten die Jungs damals aber auch einfach nur einen guten Riecher gehabt, kräftig Kasse zu machen.Nachfolger von Urbon sei inzwischen Jürgen Reinert. Er habe 2016 fix 480.000 Euro verdient und dürfte sich 2017 über eine Gehaltserhöhung auf 800.000 Euro gefreut haben. Jetzt werde er Personal entlassen müssen. Wie viele Leute SMA entlassen werde, habe die Sprecherin nicht mitteilen wollen. Für 2018 rechne SMA jedenfalls nur noch mit einem Umsatz von 800 bis 850 Mio. Euro. Das EBITDA könnte sogar leicht negativ ausfallen. Zuvor sei das EBITDA auf 90 bis 110 Mio. Euro taxiert worden. Heftig! Der Aufsichtsrat sollte für 2018 dem Vorstand keinen Bonus auszahlen und das Fixgehalt anpassen, wenn schon Mitarbeiter entlassen würden.Unsere Verkaufsempfehlung Anfang Juni bei Kursen von fast 50 Euro erwies sich als Volltreffer, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Die Aktienexperten sähen aktuell noch keinen Grund, weshalb die Aktie ein Kauf sein sollte. Derzeit bestenfalls beobachten; es könnte noch etwas tiefer gehen im Aktienkurs, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen SMA Solar Technology-Aktienanalyse. (Analyse vom 31.10.2018)