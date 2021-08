Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im TecDAX gelistet. (17.08.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Das hessische Unternehmen habe jüngst gemischte Zahlen vorgelegt. SMA Solar Technology habe zwar die Jahresprognosen bestätigt, habe jedoch vor Lieferschwierigkeiten im zweiten Halbjahr gewarnt. Nun habe Berenberg das Kursziel von 70 auf 55 Euro gesenkt, habe jedoch zugleich die Kaufempfehlung bestätigt. Nach der Vorgabe hätte der Titel immer noch rund 35% Aufwärtspotenzial - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Der Solarkonzern habe ein durchwachsenes zweites Quartal hinter sich, habe Analyst Lasse Stueben in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. In der zweiten Jahreshälfte solle sich die Lage zwar bessern, doch SMA Solar peile hier nun das untere Ende der Unternehmenszielspanne an. 2021 werde wohl ein Übergangsjahr, so der Experte.Klar, Sentiment und Momentum seien gerade nicht auf Seiten des Wechselrichter-Herstellers. Dennoch würden die Aussichten für die Solar-Branche in den kommenden Jahren gut bleiben. Aktuell dränge sich aber kein (Neu-)Einstieg auf, da das Chartbild zu stark angeschlagen sei, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: