Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert. (27.04.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Aufgrund steigender Strompreise halte der Run auf Solarmodule und Förderungen an. Immer mehr Menschen würden Gefallen an sauberer und grüner Energie als Alternative zu Kohlestrom finden. In Zeiten hoher Militärausgaben, steigender Energiekosten und grassierender Inflation warne nun aber der Bundesfinanzminister Christian Lindner vor einer weiteren Beschleunigung der Energiewende.Dem Osterpaket habe Lindner unter Vorbehalt noch zugestimmt. Doch in einem Interview mit der Welt dämpfe er zu große Euphorie und warne vor Überlegungen, noch schneller aus alten Energieformen auszusteigen. "Wir müssen auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft im Blick behalten", so Lindner. Gerade habe die Deutsche Bank vor einer schlimmer als gedachten, aufziehenden Rezession in den USA gewarnt und auch die Konsumstimmung in Deutschland sei laut GfK auf ein neues Tief gefallen. Lindner: "Meine Sorge ist, dass wir uns überheben, dass auch der Gedanke der Wettbewerbsfähigkeit und auch der Bezahlbarkeit von Energie zu stark in den Hintergrund rückt."Dies tue dem aktuellen Solarboom im Geschäft mit Privatkunden allerdings keinen Abbruch. In Österreich etwa würden in einer Stunde 30.000 Anfragen für eine PV-Förderung eingehen. Anfang April sei auch ein Solar-Fördertopf in Thüringen i.H.v. 10 Mio. Euro innerhalb weniger Tage ausgeschöpft worden. Solarmodulhändler und Inverter-Hersteller würden dem "Aktionär" gegenüber von einer rund drei Mal so hohen Nachfrage im Frühling als noch im Vorjahr berichten, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.04.2022)Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:40,84 EUR +7,19% (27.04.2022, 14:01)