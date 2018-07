Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) ist mit einem Umsatz von rund 900 Millionen Euro im Jahr 2017 ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Wechselrichter, einer zentralen Komponente jeder Solarstromanlage. SMA bietet ein breites Produkt- und Lösungsportfolio an, das einen hohen Energieertrag für solare Hausdachanlagen, gewerbliche Solarstromanlagen und große Solarkraftwerke ermöglicht. Zur effizienten Steigerung des PV-Eigenverbrauchs kann die SMA Systemtechnik einfach mit unterschiedlichen Batterietechnologien kombiniert werden. Intelligente Energiemanagement-Lösungen, digitale Energielösungen sowie umfangreiche Servicedienstleistungen bis hin zur operativen Betriebsführung von Solarkraftwerken runden das Angebot von SMA ab.



Hauptsitz des Unternehmens ist Niestetal bei Kassel. SMA ist in 20 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter, davon allein 500 in der Entwicklung. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.100 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und aktuell als einziges Unternehmen der Solarbranche im TecDAX gelistet. (27.07.2018/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology: Ist das die Wende nach oben? AktienanalyseNachdem die SMA Solar Technology-Aktie (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) in der letzten Zeit deutlich gefallen war, änderte sie jetzt ihre Richtung auf steigend. Ist das die lange erwartete Wende, fragt sich Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de".Die 1981 gegründete SMA Solar mit Sitz im hessischen Niestetal bei Kassel beschäftige derzeit mehr als 3.000 Mitarbeiter in 20 Ländern. Das Unternehmen sei nach eigenen Angaben ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik. Bei Wechselrichtern, das zentrale Element einer Solaranlage, gelte das Unternehmen als weltweit führend, doch stehe die Branche unter Margendruck. Derzeit befinde es sich im Wandel und möchte Erfahrungen im Bereich der Wechselrichter, Batteriespeicher und des Energiemanagements nutzen, um ins Geschäft mit Energiedienstleistungen einzusteigen.Hierbei möchte es die zunehmende Digitalisierung und Dezentralisierung nutzen. Zahlen zum zweiten Quartal lege das Unternehmen am 9. August vor. Im Vorjahr habe SMA Solar mit einer verkauften Wechselrichter-Leistung von rund 8,5 Gigawatt erneut einen Absatzrekord erzielt. Positiv habe sich das Geschäft vor allem in Europa und Asien entwickelt, doch habe die Nachfrage nach Großkraftwerken in Nordamerika nachgegeben. Ende März habe SMA Solar seine Prognose für das Jahr 2018 bestätigt. Der Umsatz könne auf bis zu eine Milliarde Euro wachsen und der operative Gewinn 90 bis 110 Millionen Euro erreichen.Seit Mitte Mai habe die Aktie von SMA Solar Technology deutlich nach unten tendiert und, nachdem sie ein Mehrjahreshoch bei 63,15 Euro erreicht habe, innerhalb von zwei Monaten um fast die Hälfte ihres vorherigen Wertes verloren. Bei 32 Euro hätten die Notierungen jedoch eine Unterstützung vorgefunden, die im zweiten Halbzeit letzten Jahres mehrmals die Tiefs gehalten habe. An diese habe sich die Aktie in den letzten Wochen mit nun zunehmend kleineren Schritten angenähert und sei nach einem kurzen Unterschreiten mit einem Tief bei 31,50 Euro schließlich nach oben umgedreht. Über die Hochs von Herbst letzten Jahres bei 39,69 Euro und 42,40 Euro könnte die Aktie bis um 44 Euro nach oben tendieren, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 27.08.2018)Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:36,80 EUR +3,84% (27.07.2018, 10:28)